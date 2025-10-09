Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Netflix-Serie gibt Beckham intime Einblicke in ihr Leben.
In der Netflix-Serie gibt Beckham intime Einblicke in ihr Leben. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Panorama
Victoria Beckham spricht in Netflix-Reihe über Bodyshaming
Modedesignerin und Popstar: Eine dreiteilige Serie auf Netflix beleuchtet das Leben von Victoria Beckham. Dabei kommen nicht nur schöne Themen zur Sprache.

London.

Auf "unglaublich ungesunde Weise" habe sie ihr Gewicht kontrolliert, irgendwann mochte sie sich und ihren Körper selbst nicht mehr: In der dreiteiligen Serie, die bei Netflix erschienen ist, gibt Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (51) intime Einblicke in ihre Erfahrungen mit harscher Kritik an ihrem Körper - und berichtet, wie sehr sie dies belastet hat.

Laut der Nachrichtenagentur PA erinnert sich Beckham demnach gemeinsam mit ihrem Mann David (50) an den Moment, als sie sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Brooklyn im Fernsehen gewogen wurde. Damals sei sie "sehr, sehr jung gewesen", erzählt Beckham, "und das tut weh". Irgendwann habe sie begonnen, an sich und ihrem Aussehen zu zweifeln, "weil ich es an mich herangelassen habe, wusste ich nicht mehr, was ich sah, wenn ich in den Spiegel blickte", sagte sie.

Früher hätten die Leute gedacht, es sei okay, eine Frau wegen ihres Gewichts zu kritisieren, sagt David Beckham in der Serie.
Früher hätten die Leute gedacht, es sei okay, eine Frau wegen ihres Gewichts zu kritisieren, sagt David Beckham in der Serie. Bild: Ian West/PA Wire/dpa
Was über sie geschrieben wurde oder welche Fotos von ihr gemacht wurden, habe sie nicht kontrollieren können - und dies schließlich durch Kontrolle über ihr Gewicht und ihre Kleidung zu kompensieren versucht. "Ich konnte mein Gewicht kontrollieren und ich tat das auf eine unglaublich ungesunde Weise", erzählt sie laut PA. Es treffe einen sehr ständig zu hören, "dass du nicht gut genug bist".

David Beckham: "Meine Victoria" irgendwann verschwunden

Das habe auch das Leben der Familie beeinflusst, wie laut PA auch David Beckham in der Serie berichtet. Die Victoria, die er kannte, "meine Victoria", habe irgendwann begonnen zu verschwinden - "nur wegen der Kritik, die sie einstecken musste." "Die Leute dachten, es sei in Ordnung, eine Frau für ihr Gewicht zu kritisieren, für das, was sie tut, für das, was sie trägt", so der 50-Jährige.

In drei Teilen beleuchtet die Serie laut PA das frühe Leben Victoria Beckhams als Geschäftsfrau und erzählt von ihrer Karriere mit den Spice Girls. Auch die Vorbereitungen auf eine Modenschau während der Pariser Fashion Week stehen demnach im Fokus. Am Mittwochabend feierte Beckham gemeinsam mit ihrer Familie die Premiere in London. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
