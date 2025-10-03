Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Andrang ist so groß, dass der Einlass zeitweise geschlossen wird.
Der Andrang ist so groß, dass der Einlass zeitweise geschlossen wird. Bild: Peter Kneffel/dpa
Der Andrang ist so groß, dass der Einlass zeitweise geschlossen wird.
Der Andrang ist so groß, dass der Einlass zeitweise geschlossen wird. Bild: Peter Kneffel/dpa
Panorama
Viel Andrang auf Münchner Oktoberfest – Einlass zeitweise zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Riesenandrang auf der Wiesn: Am Tag der Deutschen Einheit werden die Zugänge zum Oktoberfest zeitweilig dichtgemacht .

München.

Zum Beginn des langen Abschluss-Wochenendes hat der Besucherandrang auf dem Oktoberfest in München trotz einer Bombendrohung am Mittwoch nicht nachgelassen. Am Tag der Deutschen Einheit strömten so viele Menschen auf die Theresienwiese, dass der Einlass auf das überfüllte Festgelände am späten Nachmittag zeitweilig geschlossen wurde. Für rund eine Stunde – von etwa 17.00 bis 18.00 Uhr – wurden nach Angaben eines Mitarbeiters der Wiesn-Pressestelle keine Besucherinnen und Besucher mehr auf das Gelände gelassen. 

Auch Polizei und Feuerwehr hatten auf X mitgeteilt, dass das Oktoberfest wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen sei. Am Abend entspannte sich die Lage auf dem Gelände wieder, wie der Wiesn-Sprecher sagte. Eine Schätzung, wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt der Schließung ungefähr auf dem Gelände und vor den Eingängen befunden hatten, lag dem Sprecher zufolge zunächst nicht vor.

Wiesn-Chef vor Eingangssperrung: "Super Wiesnstimmung"

Bereits am Nachmittag wurden die Festzelte und Biergärten für weitere Besucherinnen und Besucher ohne Reservierung geschlossen. Wegen des starken Andrangs wurden zudem nach Angaben der Feuerwehr die Haupteingänge an der U-Bahn-Station Theresienwiese gesperrt.

"Ich freue mich sehr, dass die Menschen nach Aufhebung der Sperrung sofort wieder auf die Wiesn gekommen sind", hatte Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) mit Blick auf eine Drohung gegen das Fest am Mittwoch gesagt. "Super Wiesnstimmung und tolle Feierlaune wie eh und je, da ist Gott sei Dank nichts zurückgeblieben."

Kurzer Rückblick

Bereits am vergangenen Samstag war der Andrang auf das Oktoberfest so groß gewesen, dass das Gelände wegen Überfüllung gesperrt wurde. Zum Tischwechsel um 17.00 Uhr hatten sich die Besucherströme geballt. Dadurch waren so viele Menschen – etwa 300.000 – gleichzeitig auf der Theresienwiese, dass es an einigen Stellen weder vor noch zurückging. 

Viele Besucherinnen und Besucher berichteten von Angst im Gedränge. Zudem wurde nicht über den Grund für das Verlassen des Geländes informiert. Erst nach etwa einer Stunde entspannte sich die Lage. Am Mittwoch konnte die Wiesn dann zunächst gar nicht öffnen, weil eine Bombendrohung gegen das Festgelände vorlag. Das Fest startete mit mehrstündiger Verzögerung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
30.09.2025
4 min.
Nach Überfüllung: Was sich künftig auf der Wiesn ändern soll
Wiesn-Chef Christian Scharpf will künftig schneller auf solche Situationen reagieren.
Der Wiesn-Chef reagiert auf die Erfahrungen vom Wochenende und kündigt Maßnahmen an. Wie soll verhindert werden, dass die Wiesn gesperrt wird und Besucher im Gedränge Angst bekommen?
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
05.10.2025
5 min.
6,5 Millionen Besucher auf "Achterbahn-Wiesn"
Heißer Start, verregneter Abschluss.
6,5 Millionen Menschen, doch manche standen vor verschlossenen Toren. In München geht ein denkwürdiges Oktoberfest zu Ende - und der neue Wiesn-Chef räumt Fehler ein.
Britta Schultejans, dpa
Mehr Artikel