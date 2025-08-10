Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild)
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild)
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Panorama
Viel Regen, wenige Gewitter: Deutlich weniger Blitze erfasst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zuletzt fiel der Sommer vielerorts buchstäblich ins Wasser. Wirkte sich das auch auf die Zahl der Blitze bei Gewittern aus?

München.

Es hat zwar viel geregnet, aber es gab relativ wenige Gewitter: In den vergangenen Sommerwochen sind in Deutschland so wenige Blitze registriert worden wie lange nicht mehr. Vom 1. Juni bis 31. Juli seien 394.000 Entladungen erfasst worden, teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast mit. Dies sei der niedrigste Wert seit mindestens 15 Jahren. In die Zählung fließen alle Blitze ein - also die, die auf dem Boden eingeschlagen sind, und diejenigen, die die Erde nicht berührten. 

Gewöhnlich dauert die Gewitter-Saison in Deutschland von Mai bis August. Nowcast zufolge ist dabei der Juni der blitzreichste Monat des Jahres, gefolgt vom Juli. Allerdings fiel im vergangenen Monat der Hochsommer vielerorts buchstäblich ins Wasser - ohne größere Gewitterlagen. Laut Deutschem Wetterdienst gab es im Juli im Schnitt 114 Liter Regen pro Quadratmeter. 

So oft blitzte es in den vergangenen Monaten

Im Mai registrierte das Unternehmen nach eigenen Angaben 118.000 Blitz-Entladungen – etwa 45 Prozent weniger als im Mittel der vergangenen 15 Jahre. Der Juni sei mit 212.000 Entladungen deutlich unter dem Durchschnitt geblieben – ein Minus von 61 Prozent. Für Juli bilanzierte Nowcast: "Mit 182.000 Entladungen lag die Blitzanzahl um 63 Prozent unter dem Mittelwert."

Auch in anderen Statistiken sind bundesweit deutlich weniger Blitze vermerkt worden. Der Informationsdienst Aldis/Blids registrierte zum Beispiel im Juli insgesamt 23.986 Blitze - im Vorjahresmonat waren es noch 41.129. 

Aldis/Blids zählt in seinen Statistiken nur Erdblitze, keine Entladungen zwischen Wolken. Zudem wird jeder Blitz nur einmal gezählt, auch wenn es in ihm mehrere Entladungen gibt, der Blitz also flackert.

Gründe für den Rückgang

"In diesem Sommer gab es bislang kaum großräumige Gewittersysteme, die in unseren Breiten normalerweise viele Blitze erzeugen", sagte Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET der Mitteilung zufolge. Für die nächsten Tage rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einer neuen Hitzewelle.

Nowcast zählte in diesem Jahr bis zum 8. August 563.000 Blitze. "Damit ist das laufende Jahr auf Kurs, den bisherigen Negativrekord von 813.000 aus dem Jahr 2020 zu unterbieten", hieß es. Die meisten Blitzentladungen an einem Tag wurden dem Unternehmen Nowcast zufolge bislang am 1. Juni erfasst - insgesamt blitzte es an dem Tag in Deutschland 43.000 Mal. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
2 min.
Viel Regen - aber geblitzt hat es bisher wenig
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild)
Der Sommer war in Sachsen zuletzt vor allem nass, Gewitter gab es nicht so viele. Das schlägt sich auch in der Blitzstatistik nieder.
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
31.07.2025
3 min.
WMO verzeichnet Mega-Blitz von 829 Kilometern Länge
Die Region Texas bis Kansas-City ist berüchtigt wegen ihrer heftigen Gewitter. (Symbolbild)
Es blitzt, es donnert, und meist ist ein Blitz nur einen Sekundenbruchteil zu sehen, grell und gefühlt ziemlich kurz. In den USA können Blitze aber so lang sein wie die ganze Bundesrepublik.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
Mehr Artikel