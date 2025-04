Vier Kinder sterben bei Brand in slowakischer Armensiedlung

Bei einem Brand in einer slowakischen Armensiedlung sterben fünf Menschen, darunter vier Kinder. In der Siedlung lebten vor allem Roma. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.

Bratislava.

Fünf Menschen, darunter vier Kinder, sind bei einem Brand im Osten der Slowakei gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht auf Donnerstag in einer vor allem von Angehörigen der Roma-Minderheit bewohnten Armensiedlung am Rand der Stadt Velky Saris aus. Ein von der Nachrichtenagentur TASR am Vormittag nach Ende der Löscharbeiten veröffentlichtes Video zeigt, dass mehrere containerartige Notunterkünfte völlig niedergebrannt sind. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. Man habe deshalb ein Strafverfahren wegen mehrfacher Tötung eingeleitet.

Nach Feuerwehrangaben wurden die fünf Toten erst nach dem Löschen des Feuers in einer der Behausungen gefunden. Zunächst war nicht klar, ob es sich bei den vier Kindern und einer erwachsenen Person um Angehörige einer Familie handelt. Während der Löscharbeiten habe man 18 weitere Personen aus ihren Behausungen gerettet. Der Bürgermeister von Velky Saris teilte TASR mit, insgesamt seien 30 Menschen von den Folgen des Brandes betroffen, weil ihre Unterkünfte nun unbewohnbar seien. (dpa)