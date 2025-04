Vier Teslas in Berlin brennen - Verdacht auf Brandanschläge

Innerhalb von kurzer Zeit stehen in Berlin vier Autos der Marke Tesla an verschiedenen Orten in Flammen. Schnell kommt die Vermutung auf, dass es ein koordinierter Anschlag war.

Berlin.

Vier Autos der Marke Tesla sind in der Nacht in Berlin mutmaßlich angezündet worden. Es könnte sich um Brandanschläge von Extremisten gehandelt haben. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA) der Polizei ermittelt. Ein politisches Motiv der Täter könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Die vier Brände begannen in einem Zeitraum von etwa einer halben Stunde in weit entfernten Stadtteilen. Fünf weitere Autos wurden dabei beschädigt.

Das erste Auto brannte gegen 1.40 Uhr in Treptow in der Neuen Krugallee. Dabei wurden zwei andere Autos durch die Hitze beschädigt. Um kurz nach 2.00 Uhr meldete ein Passant einen brennenden Tesla in der Albrechtstraße in Steglitz.

Kurz darauf standen in der Straße Am Eichgarten ebenfalls in Steglitz zwei weitere Teslas in Flammen. "Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus", so die Polizei. Drei andere parkenden Autos trugen Schäden davon. Die Feuerwehr löschte die Brände, wie die Polizei mitteilte.

Die Kritik an Tesla-Firmenchef Elon Musk hat seit seiner Tätigkeit für US-Präsident Donald Trump stark zugenommen. In den USA gab es Anschläge auf Tesla-Lkw. (dpa)