Ein Mann soll seine Familie und sich selbst getötet haben.
Ein Mann soll seine Familie und sich selbst getötet haben. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Panorama
Vier Tote in Oldenburg - was bisher bekannt ist
Ein Mann soll seine Familie in Oldenburg erschossen haben. Was wir bislang über die Tat wissen.

Oldenburg.

In Oldenburg soll ein Mann seine Frau und seine Kinder getötet haben, anschließend auch sich selbst. Bisher ist über die Tat nur wenig bekannt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen:

  • Opfer und Verdächtiger: Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin im niedersächsischen Oldenburg erschossen haben. Anschließend soll er sich selbst getötet haben, wie die Polizei mitteilte.
  • Tatort: Die Tat ereignete sich laut Polizei am späten Vormittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg. Auf Bildern ist der Tatort in einem Wohngebiet mit mehreren Einfamilienhäusern zu sehen. Die Ermittler fanden dort vier Tote und die mutmaßliche Tatwaffe. Die Stadt Oldenburg hat rund 175.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt westlich von Bremen.
  • Alarmierung: Zeugen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert. 

Was wir nicht wissen:

  • Motiv: Noch ist nicht bekannt, warum der Mann seine Familie getötet haben soll.
  • Tat: Auch über den genauen Tathergang oder die Art und Herkunft der Tatwaffe ist bisher nichts bekannt.
  • Opfer: Die genaue Identität der Opfer ist noch offen - etwa ihr Alter.
  • Umfeld: Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen wollte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben machen. Auch die Schulen der beiden Kinder seien noch nicht informiert worden, teilte die Polizei mit.
  • Zeugen: Es ist nicht bekannt, was die Zeugen mitbekommen oder gesehen haben, bevor sie die Polizei alarmierten.
  • Reaktionen: Politiker, Nachbarn, die Schulen der Kinder oder die Stadt Oldenburg äußerten sich bisher nicht zu dem Fall. 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
