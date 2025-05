Vier Verletzte bei Brand in einem Bremer Dönerladen

In einem Imbiss in Bremen bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen geraten dabei in Gefahr. Was über den Einsatz bisher bekannt ist.

Bremen. Vier Menschen sind bei einem Brand in einem Imbiss in Bremen teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mensch musste reanimiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, eine Person leicht. Alle Verletzten werden im Krankenhaus behandelt.

Die Rauchentwicklung in der Bremer Neustadt sei massiv gewesen, sagte der Sprecher. "Zur Ursache können wir nichts sagen." Die Flammen seien inzwischen gelöscht. Die Feuerwehr kühle noch Gasflaschen, die sich in dem Dönerladen befanden. Mehr als 50 Einsatzkräfte seien im Einsatz. Weitere Details zum Brand und den Verletzten nannte die Feuerwehr zunächst nicht. (dpa)