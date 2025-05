Vier Verletzte nach ESC-Protest gegen Israel

Auf den Fernsehschirmen war nur die Glitzershow des Song Contests zu sehen. Doch in den Straßen von Basel protestierten einige hundert Menschen gegen die Teilnahme Israels.

Bei einer Protestaktion gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest in Basel sind drei Polizisten und eine Person aus der Menge der Demonstranten verletzt worden. Wie die Basler Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich zwischen 700 und 800 teils vermummte Menschen am Samstagabend vor dem ESC-Finale versammelt.