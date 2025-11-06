Vier Wochen nach gewaltsamem Tod von Fabian Frau in Haft

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberstaatsanwalt Harald Nowack gibt in Rostrock bekannt, worauf viele wochenlang gewartet haben: Im Fakk des achtjährigen Fabian ist ein Haftbefehl ergangen.
Oberstaatsanwalt Harald Nowack gibt in Rostrock bekannt, worauf viele wochenlang gewartet haben: Im Fakk des achtjährigen Fabian ist ein Haftbefehl ergangen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
In Reimershagen nahe Güstrow wird ein Geländewagen beschlagnahmt.
In Reimershagen nahe Güstrow wird ein Geländewagen beschlagnahmt. Bild: Philip Dulian/dpa
Staatsanwalt Harald Nowack betonte, dass die Durchsuchungen und die Festnahme am Donnerstag keine unmittelbare Folge der Ausstrahlung des Falls Fabian in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gewesen sei.
Staatsanwalt Harald Nowack betonte, dass die Durchsuchungen und die Festnahme am Donnerstag keine unmittelbare Folge der Ausstrahlung des Falls Fabian in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gewesen sei. Bild: Philip Dulian/dpa
Rund zehn Stunden dauerten die Durchsuchungen am Donnerstag im Mordfall Fabian an.
Rund zehn Stunden dauerten die Durchsuchungen am Donnerstag im Mordfall Fabian an. Bild: Philip Dulian/dpa
Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow war die Bestürzung weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus groß. (Symbolbild)
Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow war die Bestürzung weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus groß. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Oberstaatsanwalt Harald Nowack gibt in Rostrock bekannt, worauf viele wochenlang gewartet haben: Im Fakk des achtjährigen Fabian ist ein Haftbefehl ergangen.
Oberstaatsanwalt Harald Nowack gibt in Rostrock bekannt, worauf viele wochenlang gewartet haben: Im Fakk des achtjährigen Fabian ist ein Haftbefehl ergangen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
In Reimershagen nahe Güstrow wird ein Geländewagen beschlagnahmt.
In Reimershagen nahe Güstrow wird ein Geländewagen beschlagnahmt. Bild: Philip Dulian/dpa
Staatsanwalt Harald Nowack betonte, dass die Durchsuchungen und die Festnahme am Donnerstag keine unmittelbare Folge der Ausstrahlung des Falls Fabian in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gewesen sei.
Staatsanwalt Harald Nowack betonte, dass die Durchsuchungen und die Festnahme am Donnerstag keine unmittelbare Folge der Ausstrahlung des Falls Fabian in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gewesen sei. Bild: Philip Dulian/dpa
Rund zehn Stunden dauerten die Durchsuchungen am Donnerstag im Mordfall Fabian an.
Rund zehn Stunden dauerten die Durchsuchungen am Donnerstag im Mordfall Fabian an. Bild: Philip Dulian/dpa
Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow war die Bestürzung weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus groß. (Symbolbild)
Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow war die Bestürzung weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus groß. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Panorama
Vier Wochen nach gewaltsamem Tod von Fabian Frau in Haft
Iris Leithold und Frank Pfaff, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein achtjähriger Junge verschwindet von zu Hause, vier Tage später wird er tot gefunden, 15 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Vier Wochen darauf gelingt den Behörden eine Festnahme.

Rostock/Güstrow.

Der gewaltsame Tod des kleinen Fabian aus Güstrow südlich von Rostock vor vier Wochen sorgte bundesweit für Schlagzeilen - jetzt melden die Ermittler einen Erfolg. Am Donnerstag ist eine Frau unter dringendem Mordverdacht verhaftet worden, wie Staatsanwalt Harald Nowack in Rostock bekanntgab. Die Frau stehe im Verdacht, den Jungen umgebracht zu haben.

Genauere Angaben zu der Frau machte der Staatsanwalt nicht. "Wir sind dort in einer relativ kleinstädtischen oder dörflichen Umgebung. Alles, was ich Ihnen jetzt sagen würde, würde die Identifizierung dieser Person ermöglichen", sagte er. Der Grund für die Zurückhaltung sei, dass die Person weiterhin als unschuldig gelte, "so lange, bis ein Gericht darüber entschieden hat". Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Der Fall Fabian hatte wochenlang für Aufsehen gesorgt. Am 10. Oktober, einem Freitag, war das Kind nicht zur Schule gegangen, weil es sich unwohl fühlte. Seine Mutter ließ Fabian allein zu Hause und ging zur Arbeit. Er sollte nicht rausgehen, habe sie ihm gesagt - so erzählte sie es später in einem Video für eine Zeitung. Als sie nach Hause kam, sei Fabian weg gewesen. Er kam auch nicht zu dem Zeitpunkt heim, der ausgemacht war, wenn er draußen mit Freunden spielen durfte. Am Abend meldete sie ihren Jungen bei der Polizei als vermisst.

Fabians Leiche war verbrannt worden

Eine großangelegte Suche startete. Schließlich meldete sich am 14. Oktober eine Frau bei der Polizei und sagte, sie habe den Leichnam des Kindes entdeckt. Die verbrannte Leiche des achtjährigen Fabian lag rund 15 Kilometer südlich von Güstrow an einem Tümpel bei Klein Upahl. In der Nähe wohnt der Vater des Jungen, der von der Mutter getrennt lebt. 

Die Obduktion des Kindes ergab laut Staatsanwaltschaft, dass der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Den Ermittlungen zufolge wurde Fabian bereits am Tag seines Verschwindens, dem 10. Oktober, getötet.

Wochenlang fehlen greifbare Ergebnisse

Wochenlang gab es keine für die Öffentlichkeit greifbaren Ermittlungsergebnisse. Am Mittwochabend wurde dann der Fall Fabian in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt. Danach gingen 33 Hinweise ein, sagte Nowack. In seinem knapp zweiminütigen Statement vor der Presse am Donnerstag in Rostock betonte er jedoch: "Die Durchsuchungsmaßnahmen und auch die Festnahme heute hatten nichts mit der Sendung gestern zu tun." Die Aussagekraft der 33 Hinweise werde aktuell noch geprüft. Die Hinweisnummer 0800 5977268 ist den Behörden zufolge weiterhin geschaltet.

Zehnstündige Durchsuchungen

Am frühen Donnerstagmorgen, ab 6.00 Uhr, durchsuchten 120 Polizeibeamte mehrere Objekte in der Region. Dabei habe es sich um Objekte mehrerer Personen in Reimershagen im Landkreis Rostock sowie um ein Objekt im benachbarten Rum Kogel gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Bei den zehn Stunden währenden Durchsuchungen wurden unter anderem drei Fahrzeuge sichergestellt, wie es am Nachmittag hieß. Auch trugen Ermittler Sportschuhe in Plastiktüten aus einem Wohnhaus in Reimershagen. 

In dem Dorf hatte es im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen aus Güstrow schon vorher Durchsuchungen gegeben, auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. 

Fragen warf das Vorgehen der Ermittler an dem Tümpel auf, an dem Fabians Leiche gefunden worden war. Einen Tag nach dem Fund gaben sie das Areal frei, eine Reihe von Personen war daraufhin dort. Ob sie dabei Spuren zertraten, ist offen. Am Tag darauf sperrte die Polizei das Gelände erneut und suchte den Tümpel noch einmal intensiv ab.

Güstrows Bürgermeister Sascha Zimmermann (FDP) äußerte sich nach der Verhaftung der Tatverdächtigen. "Ich bin dankbar, dass die Ermittlungsbehörden intensiv und akribisch arbeiten", erklärte er. "Die Familie von Fabian und die Barlachstadt Güstrow sowie die Region brauchen Gewissheit." Fabian ist inzwischen im engsten Familienkreis beerdigt worden. In einem Gottesdienst in Güstrow nahmen zuvor Hunderte Menschen Abschied. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
2 min.
Pastor zu Fabian: "Uns bewegt alle die Frage nach dem Warum"
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vor vier Wochen meldet eine Mutter ihren achtjährigen Sohn als vermisst. Etliche Kräfte suchen nach Spuren, dann finden sie das tote Kind. Nun ist eine Frau in U-Haft. Weiterhin sind Fragen offen.
12:00 Uhr
3 min.
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
2 min.
Nach Fabians Tod Frau unter Mordverdacht in Haft
Nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow wurde eine Tatverdächtige in Haft genommen. (Symbolbild)
In Güstrow wurde der achtjährige Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Wochenlang quälte die Frage nach dem Täter oder der Täterin. Nun wurde eine Frau in Haft genommen.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel