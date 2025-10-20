Von Snapchat und Tinder bis Fortnite & Co.: Darum waren am Montag Tausende Internetseiten und Spiele down

Zahlreiche Online-Dienste waren am Montag teils über Stunden nicht erreichbar. Grund dafür ist Medienberichten zufolge ein schwerer Ausfall bei Amazon Web Services (AWS), der mehrere große Plattformen getroffen hat.

Chemnitz. Ein Serverausfall bei Amazon Web Services (AWS) hat am Montagvormittag zahlreiche Dienste weltweit lahmgelegt. AWS bestätigte gegenüber Medien entsprechende Berichte. Es gebe Probleme mit dem Betrieb der Cloud-Dienste, so das Unternehmen, die von Drittanbietern genutzt werden. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Auswirkungen des Problems zu begrenzen und die Ursache zu ermitteln, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Demnach liegt das Problem im Rechenzentrum Nord-Virginia. Laut ersten Nutzerberichten konnten gegen 10 Uhr MEZ einige Dienste schon wieder aufgerufen werden – teils aber weiter mit Einschränkungen.

Probleme beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services

Die Website Allestoerungen.de, die über Nutzermeldungen Internetausfälle verfolgt, meldete am Montagmorgen Probleme mit Dutzenden großer Websites, darunter Amazon, Prime Video, Alexa, Venmo, Hulu, McDonald’s, Coinbase und anderen.

Betroffen waren auch Snapchat, Duolingo sowie Games wie Fortnite, Roblox und Clash of Clans. Unternehmen wie die Kryptowährungsplattform Coinbase bestätigten die Probleme mit Amazon Web Services. „Wir sind uns bewusst, dass viele Nutzer aufgrund eines AWS-Ausfalls derzeit nicht auf Coinbase zugreifen können“, hieß es auf X. „Unser Team arbeitet an dem Problem und wird hier Updates bereitstellen. Alle Gelder sind sicher.“

Perplexity ebenfalls betroffen

Auch das KI-Startup Perplexity teilte mit, vom Ausfall betroffen zu sein. „Die Grundursache ist ein AWS-Problem“, sagte Aravind Srinivas, der Geschäftsführer von Perplexity. „Wir arbeiten an einer Lösung.“

Wie auf den Störungsplattformen Allestörungen.de und downdetector.com zu sehen war, häuften sich die Nutzerberichte über Ausfälle innerhalb weniger Minuten. Viele meldeten den Fehlercode 503 – das ist ein Serverfehler, der auf nicht erreichbare Cloud-Server hinweist. (juerg)