Regionale Nachrichten und News
Am Flughafen Tegel verlassen Mick Jagger und Bill Wyman das Flugzeug. (Archivbild)
Panorama
Vor 60 Jahren: Wie ein Konzert der Rolling Stones eskalierte
Julia Kilian, dpa
Es ist der 15. September 1965. Die Rolling Stones spielen ein legendäres Konzert in der Berliner Waldbühne. Dann gerät die Lage außer Kontrolle.

Berlin.

Als die Rolling Stones in Berlin landen, eilt ihnen schon ein Ruf voraus. Mick Jagger trägt Sonnenbrille, als er mit seinen Bandkollegen am Flughafen Tegel ankommt. Die britischen Musiker sollen am 15. September 1965 in der Waldbühne spielen - ein Konzert, das in die Geschichte eingehen wird. Denn es kommt zu schweren Ausschreitungen.

Die Fernsehnachrichten sprechen von einem "Bild der Verwüstung". "Die Waldbühne und Umgebung glichen einem Schlachtfeld", heißt es in dem Beitrag, den man heute in der ARD-Mediathek nachschauen kann.

Kurz vorher haben die Briten ihr erstes Deutschlandkonzert in Münster gespielt, in Dublin hatten Fans die Bühne gestürmt. Es ist das Jahr, in dem sich die Stones mit "(I can't get no) Satisfaction" die Charts stürmen und auch die Beatles gehypt werden. Auch im Nachkriegsdeutschland, wo lange der Schlager dominiert, ändert sich etwas.

"Härteste Band der Welt"

Rund 20.000 Fans versammeln sich vor 60 Jahren in der Waldbühne. Einige hätten die Bühne gestürmt und die Stones ihr Konzert schließlich nach nur wenigen Liedern beendet, heißt es im Buch "Berlin. Stadt der Revolte". Der Veranstalter dreht das Licht ab und die Lage gerät außer Kontrolle.

"Die so idyllisch gelegene Veranstaltungsstätte bot ein Bild der Verwüstung", heißt es später im Fernsehen. "Nach dem Auftritt der Rolling Stones hatten Halbwüchsige systematisch und mit geradezu krankhafter Genugtuung Bänke zertrümmert, Zäune umgerissen, Zaunlatten zerbrochen, Laternen umgestürzt."

Beim Konzert kommt es zu Ausschreitungen zwischen Fans, Ordnern und Polizei. (Archivbild)
Die Straßenreinigung, so heißt es in dem historischen TV-Beitrag, habe allein 25 Kubikmeter Papier beseitigen müssen. "Druckerzeugnisse, auf denen die Vorzüge der härtesten Band der Welt reißerisch gepriesen worden waren."

Jugendliche hätten vor und nach dem Konzert den S-Bahnverkehr terrorisiert. 85 seien festgenommen und 87 Personen verletzt worden, darunter 26 Polizisten. Die Schadenssumme, hieß es damals, gehe in die Hunderttausende. Die Waldbühne wird erst Jahre später wieder instand gesetzt.

Beginn der wilden 1960er

Ein Musiker, der damals in einer Vorband spielt, beobachtet die Zerstörung. Man habe sich erstmal kneifen müssen, erzählt Olaf Leitner von Team Beats Berlin in der rbb-Reihe "Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt". "Die machen die Waldbühne kaputt?" Der Anblick sei auch faszinierend gewesen. Dann sei Thema geworden, dass sich etwas mit der Jugend ändere. "Man merkte es: Da bricht was an."

Die Ausschreitungen gehören zu den Ereignissen, die aus Sicht mancher einen Umbruch markierten. "Die Schlacht um die Waldbühne war mehr als ein Ausbruch jugendlicher Frustration", schreibt Sven Goldmann in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung. 

Im Rückblick stehe sie für einen frühen, symbolisch aufgeladenen Moment im sich zuspitzenden Konflikt zwischen einer autoritätsgläubigen Nachkriegsgesellschaft und einer nachwachsenden Generation, analysiert er. Die jüngere Generation habe ihren Ausdruck nicht nur in Musik und Kleidung gesucht, sondern zunehmend auch im Widerstand gegen politische Autoritäten und gesellschaftliche Normen.

Jugendliche sammeln Schuhe ein, die sie auf die Bühne geworfen haben. (Archivbild)
"Das Eingehen eines Risikos"

Nach den Randalen gibt Innensenator Heinrich Albertz ein Fernsehinterview. Der SPD-Politiker trägt Krawatte, legt die Hände gefaltet in den Schoß und neigt den Kopf leicht. Ob es Erwägungen gegeben habe, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu verbieten? Denn es hätten ja "Erfahrungen" aus dem In- und Ausland vorgelegen.

"Ja, also ich sag' ganz ehrlich: Ich habe mir das sehr überlegt, ob ich nicht einfach verbieten sollte", sagt Albertz. "Wenn ich es dann nicht getan habe, dann war es also das Eingehen eines Risikos." Er habe geglaubt, es würde an der frischen Luft und mit ein bisschen Regen freundlicher vorbeigehen.

Dem Regen, sagt der Moderator, habe man doch nachhelfen können - mit den aufgestellten Wasserwerfern. Sei die Polizei zu zurückhaltend gewesen? Er wolle sich bei der Bewertung zurückhalten, entgegnet Albertz. Es sei überhaupt eine Zumutung gewesen, Beamte für einen solchen Zweck einzusetzen. "Wir sind also für all solchen Quatsch zuständig." Auch in der DDR werden die Ausschreitungen im Berliner Westen thematisiert und inmitten des Kalten Kriegs für eigene Zwecke genutzt.

Die Rückkehr der Stones

Die Stones kehren später öfter zurück - hier 2022. (Archivbild)
Die Stones werden zu einer der größten Bands der Geschichte und kehren noch ein paar Mal in die Waldbühne zurück. Zuletzt 2022. Gefeiert werden sie da immer noch. Die Waldbühne bleibt ganz. (dpa)

