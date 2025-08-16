Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei junge Menschen sterben bei dem Unfall auf der Landstraße. Bild: Thorsten Kremers/dpa
Zwei junge Menschen sterben bei dem Unfall auf der Landstraße. Bild: Thorsten Kremers/dpa
Panorama
Vor Kontrolle weggefahren - Zwei Menschen sterben bei Unfall
Ein Auto kommt in der Kurve von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Kurz zuvor hatte sich der 21-jährige Fahrer einer Polizeikontrolle entzogen.

Homburg.

Zwei junge Menschen sind bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Homburg (Saarland) ums Leben gekommen. Kurz zuvor haben sich die beiden einer Verkehrskontrolle entzogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Laut den Angaben der Polizei kamen der 21 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin mit ihrem Wagen zwischen Zweibrücken und Homburg von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Sie seien unmittelbar am Unfallort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. "Anhand der Spuren, die wir gefunden haben, gehen wir davon aus, dass der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war."

Wenige Minuten vor dem Unfall Polizeikontrolle entzogen

Wenige Minuten vor dem Unfall, noch in Rheinland-Pfalz, hatten Polizeibeamte die beiden kontrollieren wollen. Doch sie hätten sich dieser Kontrolle entzogen und seien weitergefahren, sagte der Sprecher. Die Beamten hätten die Verfolgung aufgenommen, das Auto aber schließlich aus den Augen verloren. 

Kurz darauf, hinter der Grenze im Saarland, kam das Fahrzeug dann laut den Angaben in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und prallte gegen den Baum. 

Notrufauslöser schlägt nach Unfall Alarm

Zum Zeitpunkt des Unfalls sei die Polizei nicht in unmittelbarer Nähe gewesen. Ein Alarmsystem im Auto habe den Unfall erkannt und die Behörden alarmiert, hieß es. Viele neuere Fahrzeuge haben inzwischen einen solchen automatischen Notrufauslöser, der im Falle eines größeren Unfalls Alarm bei der Polizei oder bei den Rettungsdiensten schlägt.

Wegen umfassender Bergungsarbeiten, bei denen auch ein Kran zum Einsatz kam, wurde die Landstraße seit den frühen Morgenstunden für mehrere Stunden gesperrt. Am frühen Nachmittag wurde die Sperrung wieder aufgelöst. 

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat inzwischen einen Gutachter beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. (dpa)

