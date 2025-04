Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ausgebrochen

Vier Kilometer steigt am Morgen eine Aschesäule am Vulkan Kanlaon in den Himmel. Der Feuerberg ist berüchtigt - es gab hier auch schon Tote. Sind weitere Eruptionen zu erwarten?

Manila.

Auf den Philippinen ist der Vulkan Kanlaon ausgebrochen und hat eine etwa 4.000 Meter hohe Aschesäule in den Himmel gespuckt. Die etwa einstündige Eruption startete nach Angaben der Erdbeben- und Vulkanwarte Phivolcs am frühen Morgen (Ortszeit). An den südlichen Hängen seien zudem sogenannte pyroklastische Ströme beobachtet worden - Glutlawinen aus Lava, Asche und heißen Gasen.

Der mehr als 2.400 Meter hohe Schichtvulkan liegt in der Provinz Negros Occidental, rund 530 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Der Kanlaon gilt als der aktivste Vulkan in den Zentralphilippinen - der Berg ist aber auch ein beliebtes Ausflugsziel für Bergsteiger und Wanderer. 1996 waren bei einer plötzlichen Eruption drei Bergsteiger ums Leben gekommen.

Wann war der Kanlaon zuletzt aktiv?

Über mehreren Dörfern ging ein Ascheregen nieder. Schulen wurden vorübergehend geschlossen und Piloten gewarnt, im Luftraum der Region vorsichtig zu sein. Anwohner sollten den Krater in einem Radius von sechs Kilometern meiden. Die Alarmstufe für den Kanlaon liege aber zunächst weiter auf Stufe 3 auf einer Skala von 5, hieß es.

Dennoch warnte Phivolcs-Direktor Teresito Bacolcol, dass möglicherweise weitere Eruptionen folgen könnten. Diese könnten ähnlich wie der jüngste Ausbruch aussehen oder sogar heftiger sein, warnte er. "Tatsächlich ist der Ausbruch, den wir heute Morgen gesehen haben, eine Wiederholung des Ausbruchs vom 9. Dezember. Die Höhe der Aschesäule war fast gleich."

Damals hatte ein Ausbruch des Vulkans Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Viele leben seither in Evakuierungszentren. Es werde erwartet, dass die Zahl der Evakuierten nun weiter steigen werde, berichtete die Zeitung "Manila Bulletin" unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Was ist der Pazifische Feuerring?

Die Philippinen sind ein Inselstaat mit mehr als 20 aktiven Vulkanen. Als aktivster gilt der Mount Mayon in der Region Bicol. Der Pinatubo im Westen der Hauptinsel Luzon ist aufgrund eines verheerenden Ausbruchs im Jahr 1991 mit mehr als 800 Toten wahrscheinlich der bekannteste Vulkan. Der südostasiatische Staat liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umrahmt. In der Region kommt es häufig zu Erdbeben und Eruptionen: Es ist die geologisch aktivste Zone der Erde. (dpa)