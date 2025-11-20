Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Aschesäule war zwei Kilometer hoch.
Die Aschesäule war zwei Kilometer hoch. Bild: Dwi Sasongko/XinHua/dpa
Der Feuerberg brodelt weiter.
Der Feuerberg brodelt weiter. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Die Aschesäule ist weithin zu sehen.
Die Aschesäule ist weithin zu sehen. Bild: Dwi Sasongko/XinHua/dpa
Der Semeru setzt vulkanisches Material frei.
Der Semeru setzt vulkanisches Material frei. Bild: Badan Geologi/Badan Geologi/AP/dpa
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche.
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht.
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Die Aschesäule war zwei Kilometer hoch.
Die Aschesäule war zwei Kilometer hoch. Bild: Dwi Sasongko/XinHua/dpa
Der Feuerberg brodelt weiter.
Der Feuerberg brodelt weiter. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Die Aschesäule ist weithin zu sehen.
Die Aschesäule ist weithin zu sehen. Bild: Dwi Sasongko/XinHua/dpa
Der Semeru setzt vulkanisches Material frei.
Der Semeru setzt vulkanisches Material frei. Bild: Badan Geologi/Badan Geologi/AP/dpa
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche.
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht.
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Panorama
Vulkan Semeru ausgebrochen - Verletzte und schwere Schäden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mount Semeru in Indonesien macht den Behörden weiter Sorgen. Nach einem heftigen Ausbruch brodelt er weiter. Mehr als 1.000 Menschen sind schon auf der Flucht.

Jakarta.

Der Vulkan Semeru auf der indonesischen Insel Java kommt weiter nicht zur Ruhe. Am Tag nach einer schweren Eruption, bei der der Feuerberg eine zwei Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel gespuckt hatte, brodelte er im Inneren bedrohlich weiter, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte. Bei dem Ausbruch am Mittwoch hatten drei Menschen durch glühendes Material Verbrennungen erlitten. 

Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche.
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche.
Durch die Eruption lagen mehrere Häuser in Schutt und Asche. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa

Während der Eruption waren unter anderem pyroklastische Ströme an der Südflanke 14 Kilometer in Richtung Tal herabgeflossen - Lawinen aus heißem Gas und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit an Vulkanhängen herabstürzen. Zahlreiche Häuser seien teilweise schwer beschädigt worden, hieß es. Mehr als 1.100 Menschen suchten in Notunterkünften Zuflucht. 

Höchste Warnstufe

Die Behörden warnten auch vor Laharen, schnell fließenden Schlamm- und Schuttströmen aus einer Mischung aus Wasser und Gesteinsmaterial. Die Vulkanologiebehörde hielt die höchste Warnstufe aufrecht und betonte, der Semeru verhalte sich weiterhin unberechenbar. Menschen in der Umgebung sollten den südöstlichen Teil des Berges unbedingt meiden.

Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht.
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht.
Mehr als 1.100 Menschen sind auf der Flucht. Bild: Wawan Sugiarto/AP/dpa

Der Semeru ist mit seinen knapp 3.700 Metern der höchste Berg auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java - und einer der aktivsten Vulkane des Landes. Zuletzt hatte es Ende 2022 einen heftigen Ausbruch gegeben. 2021 waren bei einer Eruption Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Der Vulkan ist einer von etwa 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
18.11.2025
2 min.
Erdrutsche in Zentraljava: 18 Tote und Dutzende Vermisste
Die Behörden suchen nach Dutzenden Verschütteten.
Regen, Schlamm und verzweifelte Suche: Nach Erdrutschen in Zentraljava in Indonesien hoffen Retter noch auf Überlebende - aber es ist ein Rennen gegen die Zeit.
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
19.11.2025
2 min.
Indonesien: Vulkan Semeru spuckt 2.000 Meter hohe Aschesäule
Die Aschesäule ist weithin zu sehen.
Die Behörden rufen nach einem Ausbruch des Semeru auf Java die höchste Warnstufe aus. Zuvor hatte der Vulkan eine kilometerhohe Aschesäule gespuckt.
Mehr Artikel