Wacken: Weiterer Regen nach fast trockener Nacht

Wacken.

Beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken haben sich die Besucher zumindest in der Nacht über Regenpausen freuen können. Zwischen drei und vier Uhr habe es nur einen kleinen Schauer gegeben, sonst sei es aber trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen in Hamburg.