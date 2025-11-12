Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Laut Polizei war der Wanderer nahe dem August-Schuster-Haus in Unterammergau unterwegs, als er schwer stürzte. (Archivbild)
Laut Polizei war der Wanderer nahe dem August-Schuster-Haus in Unterammergau unterwegs, als er schwer stürzte. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Laut Polizei war der Wanderer nahe dem August-Schuster-Haus in Unterammergau unterwegs, als er schwer stürzte. (Archivbild)
Laut Polizei war der Wanderer nahe dem August-Schuster-Haus in Unterammergau unterwegs, als er schwer stürzte. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Wanderer stirbt knapp einen Monat nach Sturz in den Alpen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 75-Jähriger stürzt beim Wandern in den bayrischen Alpen Mitte Oktober etwa 30 Meter in die Tiefe. Trotz intensiver Behandlung stirbt er im Krankenhaus.

Unterammergau.

Knapp einen Monat nach einem schweren Sturz beim Wandern in den bayerischen Alpen ist ein 75-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am 15. Oktober in Unterammergau nördlich von Garmisch-Partenkirchen nahe dem August-Schuster-Haus mit einem Begleiter auf einem Wanderweg unterwegs gewesen, als er durch steiles, teils felsiges Gelände etwa 30 Meter in die Tiefe stürzte.

Der 75-Jährige aus dem Landkreis Landsberg am Lech habe dabei schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken erlitten, teilte die Polizei mit. Ein Hubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht, wo er über Wochen intensiv ärztlich behandelt worden sei. In der Nacht auf Dienstag sei der Wanderer aber an seinen Verletzungen gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zum genauen Unfallhergang. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
30.10.2025
1 min.
Frau stürzt von Roller und stirbt
Sanitäter bringen die verletzte 25-Jährige in eine Klink. (Symbolbild)
Eine 25-Jährige stürzt mit ihrem Tretroller auf einem Fuß- und Radweg. Sie verletzt sich schwer - und stirbt.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
15.10.2025
2 min.
Knochenfund in den Alpen: Jahrelang vermisster Deutscher tot
Der Hirte wurde seit Herbst 2021 vermisst. (Archivbild)
Ein Wanderer entdeckt einen alten Bergschuh. Wenig später werden auch menschliche Überreste gefunden. Sie führen zu einem Hirten aus Baden-Württemberg.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel