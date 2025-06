Warnung vor Hitze: Im Südwesten wird es heiß

Der Samstag wird in einigen Regionen heiß. Der Wetterdienst warnt sogar. Welche Bundesländer sind betroffen?

Offenbach.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Deutschlands vor Hitze. Betroffen sind demnach Regionen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Amtliche Warnung vor Hitze gilt laut Wetterdienst am Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr.