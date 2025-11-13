Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Florian Silbereisen ist nur selten als Gast in anderen Shows zu sehen. (Archivbild)
Florian Silbereisen ist nur selten als Gast in anderen Shows zu sehen. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Panorama
Warum Florian Silbereisen ungern in anderen Shows auftritt
Einige Schlagersänger kennen nur eingefleischte Fans. Florian Silbereisen kennen hingegen auch viele Schlagermuffel. Warum sich der Musiker trotzdem vor vielen Auftritten drückt.

Leipzig.

Schlagerstar Florian Silbereisen ist absichtlich nur selten in anderen Shows zu Gast. "Wir bekommen wirklich viele Anfragen - für Talkshows, Kochshows und andere Formate. Das sagen wir aber meist ab, weil wir verhindern wollen, dass eine Überflutung entsteht", sagte Silbereisens Manager, Michael Jürgens, der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hatte der MDR sein Programm umplanen müssen, da Silbereisen sonst an einem Abend in zwei unterschiedlichen Shows zu sehen gewesen wäre. 

Am 14. November soll nun eine Wiederholung der "Ross Antony Show" unter dem Motto "Partyzeit" ausgestrahlt werden, die eigentlich schon für den 30. August im Programm stand und dann aber abgesetzt wurde, teilte ein Sprecher des ARD-Senders mit. "Florian war an dem Tag als Moderator in der "Großen Maus-Show" zu sehen", erklärte Jürgens. Der Schlagersänger war für die eigentlich Maus-Moderatorin Esther Sedlaczek eingesprungen. "Esther war zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung in der Babypause. Deshalb hat Florian die Show moderiert." 

Jürgens: "Absagenkönig, statt ein Schlagerkönig"

Dass Silbereisen mehrfach an einem Abend im Fernsehen zu sehen ist, passiere nicht oft, sagte Jürgens. "Manchmal kommt es zu Ballungen, zum Beispiel im Dezember." Dann laufe "eine Wiederholung gegen etwas anderes", so Jürgens. Es gebe aber einfach Sendungen, die schon älter seien und von den Zuschauerinnen und Zuschauern gemocht würden. "Das funktioniert dann gut. Und immer wird es sich nicht vermeiden lassen, dass Florian nicht doppelt zu sehen ist. Aber grundsätzlich bleibt: Was Anfragen für andere Shows angeht, ist Florian eher ein Absagenkönig, statt ein Schlagerkönig." 

Silbereisen ist regelmäßig Gastgeber bei großen Schlagershows. Dort singt er - oft mit anderen bekannten Gesichtern der Branche. Außerdem moderiert der 44-Jährige regelmäßig auch andere Shows. Zuletzt unter anderem die Goldene Henne zusammen mit Moderator Kai Pflaume in Leipzig. (dpa)

