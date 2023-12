Was sich Bastian Pastewka zu Weihnachten wünscht

Der 51-Jährige freut sich auf Weihnachten. Das Fest sei für ihn eine schöne Auszeit, um Verwandte und Freunde zu treffen, erzählte er im Interview. Auf einen Weihnachtsbaum verzichte er aber.

Köln. Der Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka (51) ist nach eigenen Worten zum Fest recht genügsam. In der am Sonntag ausgestrahlten Deutschlandfunk-Interviewsendung "Zwischentöne" sagte der Comedian auf die Frage, was er sich zu Weihnachten wünsche: "Nichts. Zeit und 'ne Schokolade."

Er hat aber nichts gegen das Fest. "Ich freu mich immer auf Weihnachten, weil das so 'ne schöne Auszeit in meinem Alltag bedeutet, ich viele Verwandte und Freunde wiedertreffe, das ist 'ne schöne Zeit. Aber ich hatte in meinem Leben keinen einzigen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Nie."

Zu Weihnachten ist Pastewka auch in einer neuen Show zu sehen. Am 22. Dezember erscheint bei Prime Video von Amazon das dreistündige Weihnachtsspecial der Comedyshow "LOL: Last One Laughing - Xmas-Special". Darin ist er neben zum Beispiel Anke Engelke, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan zu sehen.

Pastewka äußerte sich in der DLF-Sendung auch zu Comedy allgemein in Deutschland. "Immer zu sagen: "Die da oben können nichts, die da oben können nichts, die da oben können nichts", "Und der Lauterbach, und der Lauterbach, und der Lauterbach." - ich kann es nicht mehr hören. Wirklich. Dann macht's doch einfach besser."

Er habe sich nie platt politisch verstanden, sagte Pastewka. Sein Verständnis von Komik sei anders: "Wir müssen bei uns anfangen, wir müssen gucken, was sind wir eigentlich für Idioten in Teilen. Wo sind wir widersprüchlich. Das ist immer das gewesen, was ich versucht hab', mit meiner Comedy zu erzählen." (dpa)