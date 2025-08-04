Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wassermangel im Sommer ist auf Mallorca nichts Neues. (Archivfoto)
Wassermangel im Sommer ist auf Mallorca nichts Neues. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Wassermangel im Sommer ist auf Mallorca nichts Neues. (Archivfoto)
Wassermangel im Sommer ist auf Mallorca nichts Neues. (Archivfoto) Bild: Clara Margais/dpa
Panorama
Wassermangel auf Mallorca: Gemeinde dreht Wasserhahn ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wasserkrise auf Mallorca spitzt sich zu: In einem beliebten Urlaubsort bleibt ab sofort und vielerorts an drei Tagen pro Woche der Hahn trocken.

Palma.

Der trockene Sommer macht Mallorca immer mehr zu schaffen - auf der spanischen Urlaubsinsel herrscht inzwischen vielerorts akuter Wassermangel. Die Gemeinde Deià an der Westküste verschärft deshalb ihre Sparmaßnahmen: In mehreren Ortsteilen wird ab sofort an drei Tagen pro Woche die Wasserversorgung komplett eingestellt. Bürgermeister Joan Ripoll will das Wasser bis auf weiteres montags, mittwochs und freitags abdrehen.

Auch das Luxushotel La Residencia war am Montag vom Start der Aktion betroffen. "Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Wir waren darauf vorbereitet, die Situation ist nicht neu für uns", sagt der stellvertretende Hoteldirektor Jordi Vicens im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gäste des Nobelhauses im beliebten Urlaubsort können sich aber weiterhin duschen: Das Hotel verfügt über einen großen Wassertank. "Dennoch müssen wir täglich den Tanklaster bestellen, um unsere Wasservorräte aufzufüllen", erklärt Vicens. Der Nachschub kommt aus einem Brunnen in Sóller.

Vor allem Großverbrauchern wird der Hahn zugedreht

Das Fünf-Sterne-Hotel hat bereits den Garten laut Vicens umgestaltet, um mit mediterranen Pflanzen weniger gießen zu müssen. "Im Endeffekt brauchen aber auch die Zitronenbäume Wasser. Die wollen wir nicht vertrocknen lassen."

Laut dem Rathaus in Deià beträgt der wöchentliche Wasserverbrauch in der Gemeinde derzeit 3,3 Millionen Liter. Rund 37 Prozent davon lässt die Gemeinde in diesem Sommer per Lastwagen anliefern. Vor allem den Großverbrauchern wurde nun der Hahn zugedreht. Die Maßnahme soll so lange gelten, bis die unterirdischen Wasserspeicher sich erholt haben. Das Hotel La Residencia geht von zwei Monaten aus.

Besonders schlimm ist der Wassermangel auf Mallorca in der Inselmitte. Die Balearen-Regierung stuft die Lage dort bereits als prekär ein. In Pla de Mallorca erwägt man, mehrere der 14 Gemeinden der Region zum Notstandsgebiet zu erklären, damit die Wasserversorgung kurzfristig per Tanklastwagen gesichert und von der Regierung der Balearen finanziert werden kann. "Es ist kein angenehmer Schritt, denn er bringt strenge Einschränkungen im Wasserverbrauch mit sich - öffentlich wie privat. Aber wir haben keine andere Wahl", sagte vorige Woche Pla-Präsidentin Joana Maria Pascual. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
31.07.2025
2 min.
Wasserknappheit im Landesinneren Mallorcas
Wasserknappheit ist auf Mallorca vor allem in der Hochsaison kein neues Problem.
Abseits der Strände sorgt eine Zuspitzung der Versorgungslage auf Mallorca für Probleme. Es wird über Maßnahmen beraten, die Einschränkungen für Bewohner und Besucher mit sich bringen würden.
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
03.08.2025
2 min.
Zwei Tote bei Absturz von Leichtflugzeug auf Mallorca
Der Unfall geschah unweit des berühmten Leuchtturms. (Archivfoto)
Es sollte ein unbeschwerter Ausflug von Vater und Sohn über Mallorca werden – doch die Reise in den Abendhimmel nahm ein tragisches Ende.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel