Erst einmal ging nach einer Drohnensichtung am Flughafen Brüssel nichts mehr. (Archivbild)
Erst einmal ging nach einer Drohnensichtung am Flughafen Brüssel nichts mehr. (Archivbild) Bild: Steffen Trumpf/dpa
Panorama
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel zeitweise eingestellt
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel.

Brüssel.

Wegen einer Drohnensichtung ist der Flugverkehr am Brüsseler Flughafen zeitweise eingestellt worden. Am Abend hoben vorübergehend aus Sicherheitsgründen keine Flugzeuge ab oder landeten. 

Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes. Daraufhin wurde der Luftraum gesperrt. Gegen 21 Uhr wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen. Informationen zum Hintergrund der Sichtung gab es zunächst nicht. (dpa)

