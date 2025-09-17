Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild). Bild: Carsten Rehder/dpa
Panorama
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.

Niebüll/Westerland.

Eine Weichenstörung zwischen Niebüll und Westerland sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr von und nach Sylt. Die Störung bei Lehnshallig bestehe seit dem frühen Morgen, sagte eine Bahnsprecherin. Zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr konnten demnach keine Züge fahren. Auch die Autozüge waren betroffen. Im Anschluss wurde der Zugverkehr den Angaben zufolge eingeschränkt wieder aufgenommen.

Einschränkungen dauern voraussichtlich noch bis morgen

Aktuell ist auf dem Streckenabschnitt nur ein eingleisiger Zugbetrieb möglich. Um den regulären Zugverkehr wieder aufnehmen zu können, ist eine umfangreiche Reparatur der Weiche notwendig.

"Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", teilte die Bahnsprecherin weiter mit. Da die Reparaturen gut vorangingen, gehe man derzeit davon aus, dass ab morgen früh die Züge wieder regulär fahren können. Zunächst ist die Bahn davon ausgegangen, dass es bis zum 20. September Verzögerungen geben könnte. (dpa)

