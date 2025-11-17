Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach den Todesfällen in Istanbul werden heute toxikologische Gutachten erwartet.
Bild: Ahmed Deeb/dpa
Panorama
Weitere Festnahmen nach Tod von Hamburger Mutter und Kindern
In Istanbul geht die Suche nach den Gründen für den plötzlichen Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder weiter. Neue Verdächtige liefern weitere Anhaltspunkte.

Istanbul.

Im Fall der in Istanbul gestorbenen Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder haben Ermittler weitere Personen festgenommen. Dabei handele es sich um zwei Hotelangestellte sowie eine Person, die Schädlingsbekämpfung in dem Hotel der Familie durchgeführt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt seien nun elf Verdächtige in Gewahrsam. Acht sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. 

Die Mutter und ihre zwei Kinder, die in Istanbul Urlaub machten, waren vergangenen Woche gestorben. Der Vater der Familie wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt. Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung, etwa durch Streetfood. Konkrete Beweise sind bisher noch nicht öffentlich gemacht worden.

Das Hotel der Familie geriet in den Fokus, nachdem zwei weitere Gäste wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden mussten. Ein Zimmer sei mit Chemikalien desinfiziert worden, hieß es. Das Hotel wurde vorübergehend evakuiert.

Im Laufe des Montags ist mit der Veröffentlichung toxikologischer Gutachten von Lebensmittelproben zu rechnen, so Anadolu. Ermittler hatten nach den Todesfällen Proben in den von der Familie besuchten Lokalen genommen. (dpa)

