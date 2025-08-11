Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Waldbrand Anfang Juli in der Provinz Izmir (Archivbild)
Ein Waldbrand Anfang Juli in der Provinz Izmir (Archivbild) Bild: Cengiz Malgir/DIA Photo/AP/dpa
Ein Waldbrand Anfang Juli in der Provinz Izmir (Archivbild)
Ein Waldbrand Anfang Juli in der Provinz Izmir (Archivbild) Bild: Cengiz Malgir/DIA Photo/AP/dpa
Panorama
Weiterer Waldbrand in Westtürkei - Flughafen teils gesperrt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Westtürkei brennt es erneut. Menschen werden über Land und See evakuiert, der Verkehr ist stark eingeschränkt. Sturmböen könnten die Flammen zusätzlich anfachen.

Canakkale.

Im westtürkischen Canakkale ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen, der sich aufgrund starker Winde schnell ausbreitet. Menschen in gefährdeten Gebieten seien über See und Land evakuiert worden, schrieb der Provinzgouverneur Ömer Toraman auf der Plattform X. 

Der Flughafen in Canakkale sei bis zum Abend für die zivile Luftfahrt gesperrt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Verkehrsministerium. Der Flughafen darf demnach zurzeit nur von Einsatzkräften, die den Brand bekämpfen, und von staatlicher Seite genutzt werden. Die Behörden sperrten zudem eine Schnellstraße in der Region. 

Medienberichten zufolge wurde auch die Schifffahrt durch die Meerenge Dardanellen wegen der starken Rauchentwicklung eingeschränkt. Eine Bestätigung der Behörden lag zunächst nicht vor. 

Nach Angaben des Gouverneurs wird der Brand mit zahlreichen Fahrzeugen am Boden sowie aus der Luft bekämpft. Sieben Löschflugzeuge und sechs Helikopter sind demnach im Einsatz. Starker Wind erschwere zusätzlich die Arbeiten. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. 

Wetterdienst gibt Sturmwarnung raus

Erst am Freitag war ein Waldbrand in Canakkale unter Kontrolle gebracht worden. Nach Angaben der Forstdirektion kämpfen Einsatzkräfte in der Westtürkei derzeit gegen vier verschiedene Brandherde, zwei davon in Canakkale.

Die Westtürkei leidet zurzeit unter starker Hitze und Trockenheit. Der Wetterdienst warnte zudem vor Sturm in vier westtürkischen Provinzen, darunter in Canakkale. Demnach werden bis einschließlich Dienstag Nord- und Nordostwinde von bis zu 80 km/h erwartet. 

Hitze allein löst zwar keine Brände aus. Aber hohe Temperaturen, Trockenheit, geringe Luftfeuchtigkeit und Wind können das Risiko für Waldbrände steigern. Experten machen den Klimawandel für die zunehmenden Extreme verantwortlich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07.08.2025
3 min.
Größter Brand seit Jahrzehnten in Frankreich unter Kontrolle
Die Feuerwehr kämpft in Südfrankreich weiter gegen die Flammen.
Der größte Waldbrand in Frankreich seit etlichen Jahrzehnten ist unter Kontrolle. Der Wetterdienst warnt bereits vor einer neuen Hitzewelle und der Gefahr weiterer Brände.
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
27.07.2025
5 min.
Waldbrände in Südeuropa – Menschen fliehen vor den Flammen
Zahlreiche Häuser sind beschädigt oder vollständig ausgebrannt.
Die Menschen in Südeuropa und der Türkei kämpfen gegen etliche Brände. Ortschaften müssen evakuiert werden, Häuser verbrennen. Die Südosttürkei meldet zudem einen neuen Hitzerekord.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel