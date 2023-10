Welt-Mädchentag: In Deutschland leuchten Gebäude in Pink

Mädchen haben in vielen Regionen dieser Welt nicht die gleichen Rechte wie Jungen. Darauf will die Kinderrechtsorganisation Plan International aufmerksam machen. Mit einer leuchtenden Idee.

Hamburg. Zum Welt-Mädchentag haben in mehreren deutschen Städten bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Monumente in Pink geleuchtet - darunter unter anderem das Planetarium und das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg.

Die Kinderrechtsorganisation Plan International hatte im Vorfeld mehr als 40 beleuchtete Bauwerke angekündigt. Mit der bundesweiten Illuminierung will die Organisation auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen dieser Welt aufmerksam machen.

"Echte Gleichberechtigung kann auf dieser Welt nur erreicht werden, wenn Mädchen und junge Frauen über ihre Zukunft selbst entscheiden können", sagte die Sprecherin der Geschäftsführung, Kathrin Hartkopf.

"Davon sind wir in vielen Teilen dieser Welt noch weit entfernt." So hätten nur ein Drittel aller Mädchen und Frauen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln. "Gerade für Mädchen in ärmeren Ländern hat das gravierende Folgen, denn aufgrund von Frühschwangerschaften bleibt den meisten der weitere Zugang zu Bildung und einem qualifizierten Beruf verwehrt", sagte Hartkopf. (dpa)