Wenig sommerliche Aussichten zum Start in die Woche

Die Temperaturen sind teils unter 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst sagt niedrigen Luftdruck mit Schauern und Gewittern voraus.

Offenbach. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen in Deutschland teils unter 20 Grad. Tiefer Luftdruck vom Atlantik, über Skandinavien bis nach Nordwestrussland sei dann wetterbestimmend, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Mit im Gepäck sind auch Regen, Schauer, Blitze und Donner. Am Sonntag können zumindest im Süden und Südosten bei um die 30 Grad Sommergefühle aufkommen. Die 30-Grad-Marke werde am ehesten im Südosten Bayerns erreicht. "Das absolute Kontrastprogramm erleben Urlauber an der Nordsee." Dort werde auf den Inseln ein völlig verregneter Tag bei Temperaturen knapp unter 20 Grad und mit stürmischen Böen erwartet.

Zum Start in die Woche werde es am Montag unbeständig. Nahezu landesweit sei mit Schauern zu rechnen, die auch Blitze und Donner mit sich bringen können. In der Südosthälfte des Landes werde es zwar noch mal sommerlich warm, doch gebe es auch dort Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Norden ändere sich an den Temperaturen nichts. Auch am Dienstag gibt es den Meteorologen zufolge wechselnde bis starke Bewölkung mit Schauern und teils auch Gewittern. Die 25-Grad-Marke werde dann voraussichtlich nirgends mehr erreicht und am Mittwoch vielerorts nicht mal mehr die 20-Grad-Marke. Dann müsse überall mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. (dpa)