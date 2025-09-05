Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Schauspieler aus "The Voice of Hind Rajab".
Die Schauspieler aus "The Voice of Hind Rajab".
Wer gewinnt beim Filmfest Venedig?
21 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen in Venedig. Am Samstag werden die Preise des Filmfestivals vergeben. Es gibt einen klaren Kritiker-Favoriten. Zum Abschluss läuft eine deutsche Produktion.

Venedig.

Vor dem Ende der Filmfestspiele Venedig gibt es einige heiße Anwärter auf Auszeichnungen. Geht man nach dem Urteil vieler Kritiker, dürfte vor allem "The Voice of Hind Rajab" gute Chancen auf den Goldenen Löwen haben. Filme, die unter Kritikern beliebt sind, sind aber nicht zwangsläufig ein Anhaltspunkt dafür, wie die Jury sich entscheidet.

Zudem sind am Freitag noch drei Premieren geplant. Darunter das neue Werk der Berlinale-Gewinnerin Ildikó Enyedi, "Silent Friend": die einzige deutsche Produktion im Wettbewerb. Die ungarische Filmemacherin ist bekannt für ungewöhnliche, poetische Erzählweisen. Ihr neuer Film spielt in Marburg, unter anderem Martin Wuttke und Luna Wedler sind dabei.

Palästinensischer Film bekam am meisten Applaus

Die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania hat sich mit "The Voice of Hind Rajab" für eine emotionale, drastische Erzählweise entschieden. Sie erzählt darin von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen, das im Alter von fünf Jahren starb. Der Film, der den 7. Oktober 2023 als Auslöser des Krieges nicht thematisiert, bekam nach der Premiere außergewöhnlich langen Applaus - länger als jeder andere Wettbewerbsbeitrag.

Zentrales Element des Dokudramas ist ein echter Telefonmitschnitt. Während Hind Rajab im Januar 2024 im beschossenen Wagen zwischen getöteten Familienmitgliedern festsaß, telefonierte sie rund drei Stunden lang immer wieder mit Freiwilligen des Palästinensischen Roten Halbmonds und flehte um Hilfe.

Politischer US-Thriller ist weiterer Favorit

Unter den internationalen Kritikern beliebt war auch Kathryn Bigelows Thriller "A House of Dynamite". Der Film spielt in den letzten Minuten vor einem wahrscheinlichen atomaren Raketeneinschlag in den USA. Innerhalb eines kurzen Zeitfensters entfaltet sich der Film in Echtzeit aus verschiedenen Perspektiven — etwa im Weißen Haus oder einer Militärbasis in Alaska.

Idris Elba verkörpert den US-amerikanischen Präsidenten in "A House of Dynamite" - hier zu sehen vor der Premiere am 2. September.
Idris Elba verkörpert den US-amerikanischen Präsidenten in "A House of Dynamite" - hier zu sehen vor der Premiere am 2. September.
Gut kam auch das neue Werk von Park Chan-wook an. In "No Other Choice" erzählt der Südkoreaner von einem entlassenen Papierfabrikarbeiter, der verzweifelt versucht, seine Familie zu ernähren, und dabei moralische Grenzen überschreitet. Der Film mischt schwarzen Humor mit Gesellschaftskritik. 

Amanda Seyfried erhielt Lob für Rolle als Sektenführerin

Für viel Gesprächswert sorgte das Musical "The Testament of Ann Lee". Der Film von Mona Fastvold erzählt die Biografie der Britin Ann Lee (1736-1784), der Gründerin der "Shaker"-Sekte im 18. Jahrhundert. Amanda Seyfried wurde für ihre Hauptrolle gelobt, in der sie drastische Szenen von Geburt, Schmerz und ekstatischem Glauben verkörpert.

Amanda Seyfried, Hauptdarstellerin von "The Testament of Ann Lee", auf dem roten Teppich vor der Premiere am 1. September. (Archivbild)
Amanda Seyfried, Hauptdarstellerin von "The Testament of Ann Lee", auf dem roten Teppich vor der Premiere am 1. September. (Archivbild)
Die Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig findet am Samstagabend (6. September) statt. Hauptpreis ist der Goldene Löwe, 21 Filme konkurrieren um den Preis. Jury-Präsident ist der US-amerikanische Regisseur Alexander Payne.

Außerdem gehören der Jury der französische Schauspieler Stéphane Brizé, die italienische Regisseurin Maura Delpero, der rumänische Regisseur Cristian Mungiu, der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof, die brasilianische Schauspielerin Fernanda Torres sowie die chinesische Schauspielerin Zhao Tao an. (dpa)

