Reese Witherspoon gibt ihren vollen Namen bekannt.
Jennifer Aniston lernt etwas Neues über ihre Kollegin und Freundin Reese Witherspoon. (Archivbild)
Panorama
"Wer ist Laura?" - Reese Witherspoon verrät vollen Namen
Jennifer Aniston reagiert völlig überrascht. Seit 25 Jahren kennt sie Reese Witherspoon, doch erst jetzt erfährt sie den vollen Namen ihrer Freundin und Kollegin.

Los Angeles.

Die Hollywood-Stars Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) sind seit 25 Jahren miteinander befreundet. Derzeit sind sie gemeinsam in der vierten Staffel der Streaming-Serie "The Morning Show" zu sehen - doch Witherspoon kann den "Friends"-Star immer noch verblüffen. Erst jetzt lernte Aniston den vollen Namen der Oscar-Preisträgerin kennen. 

In einem gemeinsamen Auftritt bei dem Entertainment-Netzwerk "LADbible" sollte Aniston den zweiten Vornamen von Witherspoon raten - und lag völlig falsch. Sie heiße Laura Jeanne, offenbarte Witherspoon schließlich. "Wer ist Laura? Wer zum Teufel ist Laura?", reagierte Aniston sichtlich erstaunt. 

Reese sei ein weiterer Vorname, erklärte Witherspoon, angelehnt an den Geburtsnamen ihrer Mutter. Sie sei schon früh Reese genannt worden, erzählte die Schauspielerin weiter. (dpa)

