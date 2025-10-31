Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Soldaten patrouillieren ständig im Innenhof des Louvre-Museums. Es hat weitere Festnahmen gegeben.
Soldaten patrouillieren ständig im Innenhof des Louvre-Museums. Es hat weitere Festnahmen gegeben. Bild: Emma Da Silva/dpa
Panorama
Werden die gestohlenen Louvre-Juwelen bald gefunden?
Von Birgit Holzer
Nach zwei ersten Festnahmen am Wochenende wurden fünf weitere mutmaßlich an dem spektakulären Einbruch Beteiligte verhaftet – ein beachtlicher Erfolg für die Ermittler. Doch am Ziel sind sie noch nicht.

Eineinhalb Wochen nach dem spektakulären Diebstahl französischer Kronjuwelen aus dem Louvre ist den Ermittlern ein weiterer Fahndungserfolg gelungen: Fünf Tatverdächtige wurden am Mittwochabend im Norden von Paris festgenommen. Bei einem der Männer könnte es sich um einen der Haupttäter handeln, sagte die Pariser Chefanklägerin Laure...
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
29.10.2025
4 min.
Verdächtige gestehen nach Louvre-Einbruch teilweise
Die Pariser Staatsanwältin Beccuau setzt darauf, die Beute des Louvre-Einbruchs zurückzufinden.
Nach dem Einbruch im Louvre gestehen zwei Verdächtige teilweise. Die wertvollen Juwelen bleiben verschwunden – Ermittler hoffen weiter auf ihre Rückkehr.
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
13:43 Uhr
5 min.
Weitere Verdächtige nach Louvre-Raub festgenommen
Fünf weitere Verdächtige wurden festgenommen.
Kaum haben zwei Verdächtige nach dem Einbruch im Louvre teilweise gestanden, schnappen die Fahnder fünf weitere Menschen. "Bravo", jubelt der Innenminister. Doch die große Frage ist: Wo ist die Beute?
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel