Werden die gestohlenen Louvre-Juwelen bald gefunden?

Nach zwei ersten Festnahmen am Wochenende wurden fünf weitere mutmaßlich an dem spektakulären Einbruch Beteiligte verhaftet – ein beachtlicher Erfolg für die Ermittler. Doch am Ziel sind sie noch nicht.

Eineinhalb Wochen nach dem spektakulären Diebstahl französischer Kronjuwelen aus dem Louvre ist den Ermittlern ein weiterer Fahndungserfolg gelungen: Fünf Tatverdächtige wurden am Mittwochabend im Norden von Paris festgenommen. Bei einem der Männer könnte es sich um einen der Haupttäter handeln, sagte die Pariser Chefanklägerin Laure...