Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Anteilnahme an dem Tod des achtjährigen Fabian ist groß.
Die Anteilnahme an dem Tod des achtjährigen Fabian ist groß. Bild: Stefan Sauer/dpa
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen.
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen.
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Anteilnahme an dem Tod des achtjährigen Fabian ist groß.
Die Anteilnahme an dem Tod des achtjährigen Fabian ist groß. Bild: Stefan Sauer/dpa
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen.
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen.
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Panorama
"Werden Fabi nicht vergessen" - Gedenken bei Fußballspiel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Fund der Leiche des achtjährigen Fabian in der Nähe von Güstrow wird auch am Wochenende weiter ermittelt. Viele Fragen sind noch offen. Zugleich gibt es bewegende Worte und Gesten.

Güstrow.

Die Ermittlungen zum Tod von Fabian gehen auch am Wochenende weiter, zudem wurde mit bewegenden Worten und Gesten an den Jungen erinnert. Eine DNA-Analyse der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche hatte ergeben, dass es sich um den Achtjährigen handelt, der vor gut einer Woche verschwunden war. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Am Freitag erinnerten Sportler bei einem Fußballspiel an den getöteten Jungen. Kinder ließen Luftballons steigen, um sich von Fabian zu verabschieden.

Am selben Tag hatte die Polizei erneut in einem Bereich gesucht, in dem die Kinderleiche gefunden worden war. Die Ermittler nahmen abermals einen Tümpel in den Blick. Nach Angaben eines dpa-Fotoreporters pumpten Feuerwehrleute das Wasser teilweise ab.

Erneute Suche am Tümpel

Die Polizei durchsuchte das Gewässer mit einem Gerät, das wie ein Metalldetektor aussah. Es wurde Gebüsch entfernt. Die Suchaktion war am Nachmittag beendet. Zur Frage, ob etwas gefunden wurde, machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Die Ermittler warnten vor öffentlichen Spekulationen etwa in den sozialen Medien. Die Polizei schrieb auf ihrem WhatsApp-Kanal zu Gerüchten und Mutmaßungen: "Wir bitten weiterhin darum, sich nicht an diesen Spekulationen zu beteiligen. Alle offiziellen und verifizierten Erkenntnisse werden durch die Staatsanwaltschaft Rostock oder über unsere Kanäle veröffentlicht."

Hinweise aus der Bevölkerung werden abgearbeitet

Die Ermittler werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch am Wochenende weiterarbeiten. Aus jedem Ermittlungsschritt ergäben sich neue Ansätze, die weiterverfolgt würden. Auch Hinweise aus der Bevölkerung würden abgearbeitet, sobald dafür wieder Luft ist.

Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen.
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen.
Die Mitglieder des ETSV Güstrow erinnerten mit einem Trikot an den getöteten Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Am Freitagnachmittag gedachten Sportler bei einem Fußballspiel der Kreisoberliga Herren Ü 35 des TSV Thürkow gegen den ETSV Güstrow des getöteten Jungen. Die Spieler aus Güstrow spielten mit Trauerflor und zeigten ein eingerahmtes Trikot des achtjährigen Fabian aus Güstrow.

"Fabian war ein ruhiger, schüchterner Junge"

"Fabian war ein ruhiger, schüchterner Junge. So habe ich ihn kennengelernt. Der auf dem Fußballplatz aufgeblüht ist, wenn er den Ball hatte. Ist rumgesprungen und hat sich gefreut. Er war eigentlich unser Verteidiger, weil er ein Verteidigertyp war", sagte der stellvertretende Vorsitzende des ETSV Güstrow, Jan Boralewski. In Erinnerung an ihren Fußballkameraden hatten die Kinder des Vereins Luftballons fliegen lassen.

Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen.
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen.
Der Vize-Vorsitzende von Fabians Fußballverein, Jan Boralewski, fand bewegende Worte für den Jungen. Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Die Stimmung im Verein sei "richtig doll gedämpft". Das Spiel in der F-Jugendmannschaft sei auch gleich abgesagt worden. "Irgendwann wird die Normalität wiederkommen. Aber trotzdem werden wir Fabi nicht vergessen", sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Der gewaltsame Tod des kleinen Fabian hat auch die Verantwortlichen und Fans des FC Hansa Rostock bewegt. Vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Wehen Wiesbaden am Samstag gab es im Ostseestadion eine Schweigeminute für den kleinen Jungen, wie die "Ostsee-Zeitung" berichtete. Auf der Tribüne war ein Plakat zu lesen: "MV trauert - Ruhe in Frieden, kleiner Fabian".

Fabian war vor einer Woche verschwunden

Der achtjährige Fabian war am Freitag vergangener Woche verschwunden. Am Abend des gleichen Tages hatte ihn seine Mutter vermisst gemeldet. Es folgte eine tagelange Suche - auch vom Hubschrauber und von Booten aus sowie mit Hunden.

Zunächst war vermutet worden, der Junge habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt. Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wiederaufgenommen, bevor sie sich wieder verlor. Auch Seen wurden abgesucht. So schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Taucher fanden dort jedoch nichts. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Kein Verdächtiger im Fall Fabian: Druck auf Ermittler wächst
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Ein Kerzenmeer vor der Güstrower Pfarrkirche, drinnen rund 100 Menschen, die um den getöteten achtjährigen Fabian trauern. Der Vikar spricht aus, was viele bewegt.
Iris Leithold und Carola Große-Wilde (Text) sowie Stefan Sauer (Foto), dpa
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
17.10.2025
5 min.
Vermisster Fabian ist tot - Erneute Spurensuche am Fundort
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach tagelanger Suche herrscht traurige Gewissheit: Bei der bei Güstrow gefundenen Kinderleiche handelt es sich um den achtjährigen Fabian. Viele Fragen sind offen. Ermittler warnen vor Spekulationen.
Christopher Hirsch (Text) und und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
Mehr Artikel