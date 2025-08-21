Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Brände in Spanien haben große Schäden angerichtet.
Die Brände in Spanien haben große Schäden angerichtet. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Panorama
Wetter hilft im Kampf gegen Mega-Brände in Spanien
Verheerende Feuer halten die Einsatzkräfte in Spanien seit rund zwei Wochen auf Trab. An einem Hotspot schuften auch Deutsche mit. Das Ende einer langen Hitzewelle entschärft die Lage jedoch merklich.

Madrid/Jarilla.

Bei der Bekämpfung der schlimmsten Wald- und Buschbrände seit Jahrzehnten in Spanien steht kühleres Wetter den Einsatzkräften inzwischen zur Seite. "Die Lage ist jetzt günstiger", sagte die Generaldirektorin des spanischen Zivilschutzes, Virginia Barcones, im staatlichen TV-Sender RTVE. Die Nacht sei positiv verlaufen. Noch seien im Nordwesten und Westen 21 größere Brände aktiv. Man habe aber zuletzt eine Ausweitung der meisten Feuer weitgehend verhindern können.

In Jarilla in der westlichen Region Extremadura wütet weiterhin eines der größten Feuer: Mindestens 16.000 Hektar wurden von den Flammen zerstört. Dort werden die Spanier seit Dienstag von Feuerwehrleuten aus Deutschland und auch aus anderen Ländern der Europäischen Union unterstützt.

Der Koordinator des Zivilschutzes für die Zusammenarbeit mit den Auslandsteams, Julio Francisco González Orozco, bedankte sich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: "Wir schätzen die Hilfe der deutschen Jungs." Die Sprache sei zwar ein Problem. Man habe aber einen Verbindungsoffizier, der mit den Ausländern alles auf Englisch bespreche.

Gebirgiges Gelände ist eine Herausforderung

Wie in anderen Brand-Hotspots des beliebten Urlaubslandes ist man inzwischen auch in Jarilla optimistisch, wie González Orozco betonte. Man erwarte, dass sich die Lage am Donnerstag weiter verbessere, weil die Wetterbedingungen günstiger seien. "Es gibt nun vorteilhafte Winde."

Simon Friz hilft bei der Brandbekäpfung.
Simon Friz hilft bei der Brandbekäpfung. Bild: Sven Käuler/dpa
Nach ihrem ersten Einsatz am Dienstag helfen die Deutschen am Donnerstag erneut nicht direkt an der Feuerfront, sondern bei der sogenannten Absicherung. Sie müssen darauf achten, dass in bereits abgebrannten Flächen keine Glutnester zurückbleiben und keine neuen Brände entstehen. "Die Herausforderung heute ist, erst mal die Einsatzstelle zu erreichen, weil das im sehr gebirgigen Gelände mit wenigen Wegen ist", sagte der Teamleiter des EU-Waldbrandmoduls Deutschland, Simon Friz, gegenüber der Deutsche Presse-Agentur.

Zerstörte Fläche eineinhalbmal so groß wie das Saarland

Von der vor rund zwei Wochen ausgebrochenen Serie der Mega-Brände sind die sogenannten Autonomen Gemeinschaften Kastilien und León sowie Galicien im Nordwesten, Asturien im Norden und Extremadura im Westen besonders schwer betroffen. Es sind vor allem dünn besiedelte Gebiete. Auch in Portugal brennt es seit vielen Tagen vor allem im Zentrum des Landes lichterloh. Dort gab es bereits drei Todesopfer. Aber auch dort entspannte sich die Lage etwas.

Betroffen sind vor allem dünn besiedelte Gebiete.
Betroffen sind vor allem dünn besiedelte Gebiete. Bild: Pablo Garcia/AP/dpa
Nach jüngster Schätzung des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS wurden in Spanien seit Jahresbeginn über 4.000 Quadratkilometer Natur zerstört - eine Fläche, die gut eineinhalbmal so groß wie das Saarland ist. Allein seit dem 5. August vernichteten die Flammen rund 3.500 Quadratkilometer.

Die Schäden sind groß

Aufgrund der Feuer mussten bereits mehr als 33.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Es gab vier Todesopfer. Der Schaden für Land- und Viehwirtschaft wird auf mindestens 600 Millionen Euro geschätzt. Auch Teile von Naturschutzgebieten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Am Donnerstag waren noch acht Landstraßen gesperrt. Mehrere Zugverbindungen, die tagelang eingestellt waren, wurden aber wieder aufgenommen, darunter auch auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Galicien.

Nach dem Ende einer ungewöhnlich langen, 16-tägigen Hitzewelle sinken die Temperaturen schon seit Dienstag fast im gesamten Land. Vielerorts nimmt außerdem die Luftfeuchtigkeit zu, zum Teil regnet es, was die Löscharbeiten erleichtert. "Die Waldbrandgefahr ist in weiten Teilen Spaniens insgesamt niedriger als in den vergangenen Tagen", teilte der Wetterdienst Aemet mit. (dpa)

