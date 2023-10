Wetter: Im Norden grau, im Süden heiter

Im Norden erwarten die Meteorologen für Mittwoch wolkige Bedingungen und teils schauerartigen Regen. Im Süden sieht der Tag ganz anders aus.

Offenbach. Am Mittwoch wird das Wetter in Norddeutschland grau und im Süden heiter. Maximal erreichen die Temperaturen 16 bis 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Im Norden erwarten die Meteorologen wolkige Bedingungen und teils schauerartigen Regen. In der Mitte des Landes beginnt der Tag ebenfalls mit Wolken, später wird es heiter und trocken.

Im Süden können sich die Menschen nach morgendlichem Nebel auf einen überwiegend sonnigen Tag freuen. An der Küste sind stürmische Böen und einzelne Sturmböen möglich.

Für Donnerstag rechnet der DWD erneut mit einer Wetterteilung zwischen Nord- und Süddeutschland. In der Nordhälfte soll es grau und vor allem in der ersten Tageshälfte zeitweise regnerisch werden. In der Südhälfte wird es nach einer Nebelauflösung heiter, teils auch sonnig. Maximal ist mit 16 bis 21 Grad zu rechnen, wobei es im Südwesten am wärmsten wird. Am Meer sollen stürmische Böen aufziehen. Am Freitag geht es bei maximal 12 bis 22 Grad voraussichtlich ähnlich weiter. Zum Wochenende ist laut DWD aber wieder eine Erwärmung in Sicht. (dpa)