Wetter zunächst durchmischt - ab Mittwoch frühlingshaft

Erst kratzen, dann schwitzen: Der April startet mitunter kühl und frostig. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen dann deutlich. Der Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten um die 20 Grad.

Offenbach.

Das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Im Nordwesten dürfe man sich am Montag am ehesten auf Sonnenschein freuen, sagte Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). "Am besten stehen die Chancen dazu vom Emsland bis zur Nordsee", erklärte der Meteorologe. Ansonsten bleibt es abgesehen von einzelnen Schauern auch im Osten und Südosten weitgehend trocken.

An den Alpen und im Stau des Erzgebirges wird es dagegen nass. "Dort muss man sich in Lagen oberhalb von etwa 800 Metern am Montagfrüh teils auf eine weiße Überraschung gefasst machen." Die Temperaturen erreichen im Westen elf bis 15 Grad. Im Osten und Südosten bleibt es dagegen auch tagsüber weitgehend bei einstelligen Werten.

Frühling kommt ab Mittwoch zurück

"Zum Start in den Launemonat April ist wieder teils Scheiben kratzen angesagt", sagte Bauer. Vor allem im Bergland und im Norden und Westen gibt es am Dienstag oftmals leichten Frost. Im Tagesverlauf kommt dann aber immer mal wieder die Sonne heraus. "Nur im Südosten sind die Wolken noch etwas dichter." Dort liegen die Höchstwerte um die zehn Grad, während im Westen bei viel Sonnenschein tagsüber bereits wieder Spitzenwerte um die 17 Grad erreicht werden können.

Zur Wochenmitte kommt der Frühling zurück und setzt sich in der zweiten Wochenhälfte öfter gegen das kühle und nasse Wetter durch. Höchstwerte um 20 Grad seien dann wieder möglich, hieß es. Im Südosten bleibe es zunächst noch kühler, aber auch dort rechnet der Wetterdienst im Wochenverlauf mit sonnigem Wetter, "sodass dort auch im höheren Bergland das kurze Winterintermezzo schon wieder bald Geschichte sein wird". (dpa)