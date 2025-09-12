Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sonne zeigt sich am Wochenende nicht so häufig. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Die Sonne zeigt sich am Wochenende nicht so häufig. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Panorama
Wetterdienst erwartet herbstliches Wochenende
Am Wochenende bleibt es wechselhaft: Fast überall ist mit Regen und lokalen Gewittern zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet teils herbstliche Stimmung.

Offenbach.

Mit ruhigem Spätsommerwetter können die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen vorerst nicht rechnen. Am Wochenende wird "fast jede Region irgendwann einmal nass gemacht", sagte der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD). "Dabei kann es vereinzelt Blitz und Donner oder stellenweise Platzregen geben."

Am Samstag weht zudem ein kräftiger Wind - "womit die ersten Blätter an den Bäumen vielleicht schon in den Herbstmodus wechseln und abfallen", ergänzte Trippler. Bei rund 15 Grad, vielen Wolken und Schauern fühlt sich das Wetter vor allem im Nordwesten dann auch nach Herbst an. Im Osten und Südosten gibt es dagegen anfangs noch sonnige Abschnitte, im Tagesverlauf rechnet der Wetterdienst allerdings auch dort mit vielen Wolken und einzelnen Schauern. Dort könnten die Thermometer auf bis zu 22 Grad klettern. 

In der Nacht zum Sonntag bleibt es großflächig im Land bedeckt, gebietsweise setzt schauerartiger, teils kräftiger Regen ein. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 7 Grad.

Mehr Sonnenschein am Sonntag

Am Sonntag ist es dann im Südosten und Osten anfangs regnerisch. Ansonsten rechnet der DWD mit etwas mehr Sonnenschein und weniger Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen erneut bei 15 bis 22 Grad. In der Nacht zum Montag breiten sich dann im Nordwesten wieder Wolken und Regen aus, im Osten, Süden und Südosten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 7 Grad. 

Am Montag rechnet der Wetterdienst dann mit einem ersten kleinen "Herbststürmchen", das mit starken bis stürmischen Böen daherkommt und die Höchsttemperaturen auf 18 bis 26 Grad treibt. Im Südosten kündigten sich laut dem Meteorologen Trippler Sonnenschein und ein "Hauch von Spätsommer" an. 

"Im weiteren Verlauf der Woche bleibt es voraussichtlich wechselhaft mit weiteren Regenfällen, lokalen Gewittern und möglicherweise erneut starkem Wind am Mittwoch", sagte Trippler. Die Temperaturen sollen sich auf einem Niveau von 18 bis 24 Grad einpendeln, "womit es mäßig warm bleibt". (dpa)

