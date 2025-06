Wetterdienst misst bislang höchste Temperatur des Jahres

Es war ein heißer Tag - an einem Ort zeigte das Thermometer eine besonders hohe Zahl an.

Offenbach/Kitzingen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach eigenen Angaben am Samstag die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen. 35,5 Grad seien um 15.00 Uhr im unterfränkischen Kitzingen gemessen worden, sagte ein DWD-Sprecher am Abend. Dabei handele es sich um einen vorläufigen Wert.

"Das wird definitiv am Sonntag nicht getoppt", sagte der Sprecher. "Das wird jetzt erst mal ein paar Tage so stehenbleiben." Nach Einschätzung des DWD werden in den kommenden sieben Tagen keine ähnlich hohen Werte erreicht. Nur mancherorts wird es demnach knapp über 30 Grad heiß werden, vor allem im Südwesten. (dpa)