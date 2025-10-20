Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Regisseur Jon M. Chu hat das Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" für das Kino adaptiert. (Archivbild)
Regisseur Jon M. Chu hat das Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" für das Kino adaptiert. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Regisseur Jon M. Chu hat das Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" für das Kino adaptiert. (Archivbild)
Regisseur Jon M. Chu hat das Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" für das Kino adaptiert. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Panorama
"Wicked"-Regisseur bleibt trotz Oscar-Erfolg bescheiden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bald startet die Fortsetzung des Musicalfilms "Wicked". Teil eins mit Popstar Ariana Grande und Cynthia Erivo holte zwei Oscars. Für Regisseur Jon M. Chu zählt aber etwas anderes als der Oscar-Hype.

Berlin.

Regisseur Jon M. Chu sieht in seinem populären Filmmusical "Wicked" mit US-Superstar Ariana Grande und Sängerin Cynthia Erivo mehr als nur einen Preisanwärter. "Ich glaube nicht, dass wir darüber gerade nachdenken. "Wicked" ist für uns sogar noch größer als jede Auszeichnung", sagte Chu der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf die Frage, ob er bereits an die kommende Oscar-Saison denke. 

Der Filmemacher hat das Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" in zwei Teilen verfilmt. Es ist ein Prequel der Geschichte "Der Zauberer von Oz". Teil eins startete 2024 in den Kinos, die Fortsetzung soll in Deutschland ab dem 19. November zu sehen sein. 

Regisseur: "Wicked" ist ein Lebenswerk

Chu ("Step Up to the Streets", "Crazy Rich") bezeichnete das Projekt als ein Lebenswerk und eine größere Reise. "Für mich persönlich waren es mehr als fünf Jahre. Ich habe während dieser Zeit drei Kinder bekommen. Es war ein Prozess, der unser aller Leben verändert hat".

Zur Leistung seiner beiden Hauptdarstellerinnen Erivo und Grande räumte er ein, beide spielten generell sehr präzise. "Diese Frauen verdienen jede Auszeichnung, die es gibt". 

Der erste Teil erhielt dieses Jahr zehn Nominierungen bei den Oscars, unter anderem als bester Film, für die beste Hauptdarstellerin (Erivo) und die beste Nebendarstellerin (Grande). Letztlich holte "Wicked" zwei Auszeichnungen für das beste Szenenbild und das beste Kostümdesign. Es wird erwartet, dass die kommenden Oscar-Nominierungen am 22. Januar 2026 bekanntgegeben werden. 

Ariana Grande fühlt sich wie ihre Filmfigur

"Wicked" handelt von der Freundschaft zwischen der "guten" Hexe Glinda (Grande) und der grünhäutigen Elphaba (Erivo), die später als die "böse Hexe des Westens" im Land Oz bekannt wird. Während des Drehs hätten sich alle sehr nahegestanden, erzählte Chu. 

Popsängerin Ariana Grande war dieses Jahr für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. (Archivbild)
Popsängerin Ariana Grande war dieses Jahr für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa
Popsängerin Ariana Grande war dieses Jahr für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. (Archivbild)
Popsängerin Ariana Grande war dieses Jahr für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Die ganze Welt wartete darauf, zu sehen, was wir erreichen konnten. Wir alle waren in unserem Leben Außenseiter". Popsängerin Grande sei zwar "das beliebteste Mädchen der Welt". Doch sie fühle sich auch wie ihre Filmfigur Glinda, sagte er. "Sie setzt eine Fassade auf, und Menschen suchen nach Halt bei ihr, dabei denkt sie sich: "Ich weiß nicht einmal, wer ich gerade bin"". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
13.10.2025
2 min.
Reese Witherspoon: Wollte wegen Eltern Chirurgin werden
Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild)
Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon wollte als Kind lange eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen. Geprägt wurde sie von blutigen Gesprächen am Esstisch.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
21.10.2025
2 min.
Sänger Loggins gegen Nutzung von "Top Gun"-Song durch Trump
Kenny Loggins sang das Lied "Danger Zone" für den 80er-Kinohit "Top Gun". (Archivbild)
Mit einem künstlich erzeugten Video antwortete Donald Trump auf die Massenproteste gegen ihn. Zu der Musik des Kinohits "Top Gun" wird Schlamm auf Demonstranten geworfen. Nun äußert sich der Sänger.
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
Mehr Artikel