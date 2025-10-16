Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bloß nicht waschen - dieser Opel ist ein Experiment.
Bloß nicht waschen - dieser Opel ist ein Experiment. Bild: Caroline Bock/dpa
Der Oldtimer musste umparken, weil Parkplätze im Kiez schwinden. Sein neuer Standort ist fast gegenüber vom alten.
Der Oldtimer musste umparken, weil Parkplätze im Kiez schwinden. Sein neuer Standort ist fast gegenüber vom alten. Bild: Caroline Bock/dpa
Bloß nicht waschen - dieser Opel ist ein Experiment.
Bloß nicht waschen - dieser Opel ist ein Experiment. Bild: Caroline Bock/dpa
Der Oldtimer musste umparken, weil Parkplätze im Kiez schwinden. Sein neuer Standort ist fast gegenüber vom alten.
Der Oldtimer musste umparken, weil Parkplätze im Kiez schwinden. Sein neuer Standort ist fast gegenüber vom alten. Bild: Caroline Bock/dpa
Panorama
Wie lange fährt er noch? Rostlaube muss umziehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit fast 50 Jahren will ein Berliner Professor seinen Opel Olympia Caravan nicht mehr gewaschen haben. Der Oldie ist zur Kreuzberger Sehenswürdigkeit geworden. Nun musste er umziehen.

Berlin.

  Er rostet, aber er fährt: Der Opel Olympia Caravan von Hanns-Lüdecke Rodewald ist längst mehr als nur ein altes Auto. Seit vielen Jahren steht der Wagen mit dem Baujahr 1956 im Berliner Graefekiez und ist dort ein Blickfang, ein urbanes Experiment. Nun musste er umziehen. Der Kiez ist im Wandel. An seinem alten Standort ist nun eine Baustelle.

"Im Zuge der Verkehrswende wird ein Abschnitt des Graefekiezes zur autofreien Zone umgebaut. Autos dürfen dann hier nicht mehr fahren oder parken", sagt Besitzer Hanns-Lüdecke Rodewald. Jetzt steht sein Wagen nicht mehr vor einem Café, sondern schräg gegenüber vor einer Pizzeria. Über den Umzug des Oldtimers hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Verzicht auf Autowäsche als nachhaltiges Langzeitprojekt

Rodewald ist emeritierter Professor einer Berliner Hochschule, ein Experte für Fahrzeugsicherheit. Den Opel, den schon viele Menschen in Berlin kennen, sieht er als nachhaltiges Langzeitprojekt. Seit 1977 werde er nicht mehr gewaschen oder gepflegt, sondern beobachtet. Die Forschungsfrage: "Wie lange kann ein Auto fahren, wenn man nur die allernotwendigsten Reparaturen durchführt?". Rodewalds Zwischenergebnis lautet: "Es geht sehr lange!" Der Wagen hat laut dem Besitzer sogar noch Tüv.

Nur das Nötigste wird gemacht 

"Eine Komplettrestaurierung ist gar nicht nötig, wenn man das Auto nur fahren will", sagt Rodewald. Repariert oder ausgewechselt wird nur das Nötigste: Reifen, Zündkerzen, Batterie, Bremsbeläge. Die Umweltzone war lange ein Problem. Ohne grüne Plakette durfte der Wagen dort eigentlich nicht stehen. 

Doch Rodewald erwirkte nach eigenen Angaben eine Ausnahmegenehmigung – weil der Opel touristischen Zwecken dient und für Filmaufnahmen gebucht wird. "Die Genehmigung erlaubt die Verkehrsteilnahme mit nicht schadstoffarmen Fahrzeugen in der Berliner Umweltzone. Daher gilt sie auch für diesen Parkplatz", erklärt der Autobesitzer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
08.10.2025
2 min.
Neue Glitzershow: Heidi Klum besucht Friedrichstadt-Palast
Heidi Klum ist wieder in Berlin - diesmal bei einer Premiere.
Am Döneressen hat sie sich schon versucht, jetzt besucht Topstar Heidi Klum eine andere Berliner Institution.
16:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Sparkassen-Mails: Behörde warnt vor Festgeld-Betrug
Betrüger nutzen aktuell den guten Ruf der Sparkassen aus, um in angeblich deren Namen betrügerische E-Mails zu verschicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Aktuell erhalten viele Kunden betrügerische Festgeld-Angebote. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus.
Jürgen Becker
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
06.10.2025
2 min.
Umfrage: Berliner sind am unbeliebtesten im Ländervergleich
Die Berliner landen in einer Umfrage der Freien Universität im "Tagesspiegel" über die gegenseitige Sympathie der Bundesländer auf dem letzten Platz.
Welches Bundesland ist in Deutschland besonders beliebt? Forschende haben ein Sympathie-Ranking erstellt. Für die Hauptstadt sieht das überhaupt nicht gut aus.
16:26 Uhr
6 min.
Gegenwind für Merz aus der SPD nach "Stadtbild"-Bemerkung
Merz steht nach seiner Äußerung heftig in der Kritik. (Archivbild)
Nicht nur die Opposition kritisiert Kanzler Friedrich Merz wegen dessen jüngster Äußerung zum Thema Migration. Aus den Reihen der SPD kommt die Warnung vor "populistische Schnellschüssen".
Mehr Artikel