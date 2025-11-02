Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August. (Archivbild)
Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August. (Archivbild) Bild: Siddiqullah Alizai/AP/dpa
Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August. (Archivbild)
Afghanistan wird wiederholt von Erdbeben erschüttert – so auch Ende August. (Archivbild) Bild: Siddiqullah Alizai/AP/dpa
Panorama
Wieder Erdbeben in Afghanistan
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Afghanistan kommt die Erde nicht zur Ruhe. Nun hat es wieder ein Erdbeben gegeben – die Folgen sind noch unklar.

Kabul.

In Afghanistan hat wieder die Erde gebebt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben im Norden des Landes in einer Tiefe von 28 Kilometern eine Stärke von 6,3. Bislang gibt es keine Berichte über Schäden, Verletzte oder Tote. Ende August hatte es im Osten des Landes ein Erdbeben der Stärke 6,0 gegeben. Die regierenden Taliban und die Hilfsorganisation Roter Halbmond sprachen damals von rund 2.200 Toten und mehr als 3.600 Verletzten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
2 min.
Erdbeben erschüttert Afghanistan - Mehr als 20 Tote
Bei dem Erdbeben in Afghanistan gab es viele Tote.
Nach dem schweren Erdbeben in Nordafghanistan steigt die Opferzahl weiter. Zudem kam es zu zahlreichen Schäden. Was ist bekannt?
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
03.11.2025
1 min.
Zahl der Toten bei Erdbeben in Afghanistan steigt
Erdbeben in Afghanistan
Nach dem Erdbeben im Norden Afghanistans steigt die Zahl der Opfer. Berichten zufolge wurden zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt.
Mehr Artikel