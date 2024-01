"Will alles genießen" - Jenna Dewan erwartet Kind

Dewan hat bereits eine zehnjährige Tochter mit ihrem Schauspiel-Kollegen Channing Tatum und einen dreijährigen Sohn mit dem Schauspieler und Sänger Steve Kazee.

Los Angeles. US-Schauspielerin Jenna Dewan erwartet ihr drittes Kind. Das sei das letzte Mal, dass sie schwanger sein wolle, erzählte die 43-Jährige dem US-Magazin "Romper". "Da gibt es also ein bisschen Freude und ein bisschen Traurigkeit. Ich versuche wirklich, alles zu genießen und nicht nur zu versuchen, die Tage zu überstehen."

Die Schauspielerin und Tänzerin hat mit ihrem Partner, dem Schauspieler und Sänger Steve Kazee, bereits einen dreijährigen Sohn. Mit dem Schauspieler Channing Tatum, von dem sie sich 2018 nach fast neun Jahren Ehe trennte, hat sie außerdem eine zehn Jahre alte Tochter. Dewan hatte 2006 ihren Durchbruch mit dem Film "Step Up", bei dem sie Tatum kennen gelernt hatte, und spielt derzeit in der Fernsehserie "The Rookie" mit. (dpa)