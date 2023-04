Wincent Weiss: Habe voll Bock aufs Älterwerden

"Mental will ich immer noch Mitte 20 bleiben, nur weise wie 80": Das wünscht sich Sänger Wincent Weiss. Altern bedeute für ihn, auch ruhiger, weiser und klüger zu werden.

Pop-Musiker Wincent Weiss freut sich nach eigenen Worten auf seine grauen Haare. "Ich habe voll Bock aufs Älterwerden und dass ich graue Haare bekomme, aber mental will ich immer noch Mitte 20 bleiben, nur weise wie 80", sagte der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Altern bedeute für ihn, auch ruhiger, weiser und klüger zu werden.

Das Älterwerden störe ihn auch nicht bei der Arbeit mit Nachwuchstalenten, sagte der Coach aus der Musik-Castingshow "The Voice Kids". "Ich finde, wenn man bei "The Voice Kids" ist, dann fängt man an, sich eher wieder wie ein Kind zu fühlen." Er fühle sich dann nicht wie ein 30-jähriger Mann, sondern eher wie ein großer Bruder, "der so ein bisschen mehr Erfahrung hat, gerade auf der Bühne", sagte Weiss.

Trotzdem könnten sich auch Erwachsene etwas von den Kids abgucken. "Was man von Kindern wirklich lernen sollte, ist diese Lebensenergie, das sind pure Emotionen. Da gibt es kein Höflichkeitsklatschen, es gibt auch kein Höflichkeitslächeln, wenn denen langweilig ist, dann merkt man das. Aber wenn die sich freuen, dann freuen die sich auch wirklich, dann fangen die an zu strahlen", sagte Weiss. (dpa)