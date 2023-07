Wind und Rauch verhindern Transport von Frachter

Terschelling/Den Haag.

Wind und Rauch haben die Verlegung des brennenden Autofrachters vor der niederländischen Küste am Wochenende verhindert. Bergungsspezialisten warteten auf ein Drehen des Windes. Das kann nach Einschätzung der Wasserbehörde in Den Haag Tage dauern. "Bis dahin bleibt das Schiff an seiner heutigen Position", hieß es am Sonntag.