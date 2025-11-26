Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Ostdeutschland kommt es am Mittwoch weiterhin in einigen Regionen zu Schnee, Frost und Glätte.
In Ostdeutschland kommt es am Mittwoch weiterhin in einigen Regionen zu Schnee, Frost und Glätte.
Panorama
Winterliches Wetter hält Süden und Osten weiterhin im Griff
Minusgrade und Schnee gibt es heute unter anderem in der Lausitz und im Erzgebirge. Besonders in den Morgenstunden warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte.

Offenbach.

Das winterliche Wetter hält sich weiterhin vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Unter anderem im Hochschwarzwald, der Oberlausitz und dem Erzgebirge soll es heute Schnee, Frost und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Süddeutschland sei bis zum Mittag auch in flacheren Regionen mit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee zu rechnen. 

Im Osten von der Lausitz bis zum Erzgebirge sind demnach bis zu sieben Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Schneefall und frostige Temperaturen erhöhen in den südlichen und östlichen Regionen laut DWD in den Morgenstunden die Glättegefahr.

Im Norden und Westen werden die Temperaturen wie schon am Dienstag etwas milder. Frostig werde es hier vor allem im Mittelgebirge, in den flacheren Gebieten werde es vor allem nasskalt, hieß es. An der Nordsee werden in den Abendstunden steife Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erwartet. (dpa)

