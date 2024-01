Wochenende: Es wird etwas wärmer, glatt und teils dunkler

Vorbei mit der Kälte und viel Sonne: In den kommenden Tagen zeigt sich der Winter von einer anderen Seite. Achtung: In den Nächten kann es wieder glatt werden.

Offenbach. Am Wochenende wird es etwas wärmer, dafür aber weniger sonnig und nachts auch glatt. "Nur südlich der Donau verspricht es, ein Wochenausklang und ein Wochenende teils mit viel Sonne zu werden. Dies lädt dazu ein, ordentlich Vitamin D zu tanken", sagte Tanja Sauter von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. "Ansonsten wird das Vorhersagegebiet zunehmend von tiefem Druck über Nordosteuropa beeinflusst."

Am Samstag gibt es südlich der Donau und in Südbaden viel Sonne und es bleibt trocken. In den anderen Landesteilen ist es bewölkt. Nördlich einer Linie zwischen Niederrhein und Erzgebirge kann es regnen oder schneien. Die Höchstwerte liegen meist im Plus.

Am Sonntag bleibt es von Südbaden bis nach Niederbayern meist sonnig und trocken. Weiter nördlich ist es stark bewölkt, gebietsweise fällt leichter Regen oder auch Schneeregen. Im Bergland wird Schneefall erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen weiter im Plusbereich, im höheren Bergland aber bleibt es beim Dauerfrost.

Achtung: In den Nächten kann es weiterhin glatt werden, und man sollte gebietsweise aufpassen. In der Nacht zum Montag erwartet der DWD Regen, Schneeregen oder Schnee mit entsprechender Glättegefahr. Es kühlt auf plus zwei bis minus vier Grad ab, im höheren Bergland und an den Alpen bis minus acht Grad. (dpa)