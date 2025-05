Wochenende wird nass - neue Woche startet unbeständig

Kühle Temperaturen, viele Wolken: Der Wetterdienst erwartet unbeständiges Wetter. Auch die kommende Woche dürfte weniger sonnig werden als zuletzt.

Offenbach. Am Wochenende wird es in den meisten Gebieten Deutschlands deutlich nasser als zuletzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet insbesondere für Sonntag größere Mengen Regen. Zuvor stehe am Freitag allerdings "kühles Aprilwetter" an, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD.

Verantwortlich dafür ist das Tief Magnus, das kalte Polarluft nach Deutschland transportiert und gleichzeitig in der Nordhälfte für Schauer und einzelne Gewitter sorgt. Im Süden wird es allerdings ungleich wärmer, erklärte Reinartz. Einzelne Gewitter und viele Wolken lassen auch dort "die Temperatur nicht so richtig aus dem Quark" kommen. Bei 12 bis 17 Grad ist im ganzen Land meist das Maximum erreicht.

"In den Nächten wird es ziemlich frisch, und in den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1.500 Meter", sagte der Meteorologe. Im Bergland der Mitte Deutschlands und in der Nacht zum Samstag im Süden sei lokal sogar wieder leichter Frost möglich.

Regen breitet sich am Wochenende aus

Der Samstag startet hingegen oft sonnig. Im Tagesverlauf verabschiedet die Sonne sich dann allerdings wieder, und dichte Wolkenfelder und Regen breiten sich von Westen her aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad - in höheren Lagen um 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es am Hochrhein sowie in weiten Teilen der Osthälfte noch trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 Grad im Nordwesten und 3 Grad im östlichen und südöstlichen Bergland.

Am Sonntag zieht das Regengebiet dann von West nach Ost langsam über Deutschland hinweg, "sodass wohl tatsächlich weite Teile des Landes immerhin mal den einen oder anderen Liter Wasser auf den Quadratmeter abbekommen", sagte der Meteorologe Reinartz. Maximal sind 14 bis 20 Grad möglich. Auch die Nacht bleibt regnerisch und wolkig - es kühlt auf minimal 11 bis 6 Grad ab.

Neue Woche startet ähnlich

Noch ein kurzer Blick auf die kommende Woche: Es bleibt laut DWD unbeständig. Wiederholt ziehen Regengebiete von West nach Ost über das Land. Zum Ende der Woche könnte es dann wieder sonniger und trockener werden. "Ob das aber so kommt und ob das vielleicht auch schon an Christi Himmelfahrt der Fall sein wird, ist noch ziemlich unsicher", erklärte Tobias Reinartz vom DWD. (dpa)