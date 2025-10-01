Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein.
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein.
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
Der Kaminschacht des Gebäudes krachte in sich zusammen.
Der Kaminschacht des Gebäudes krachte in sich zusammen. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/dpa
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein.
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein.
Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
Der Kaminschacht des Gebäudes krachte in sich zusammen.
Der Kaminschacht des Gebäudes krachte in sich zusammen. Bild: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/dpa
Panorama
Wohngebäude in der New Yorker Bronx stürzt teilweise ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 3.500 Menschen wohnen in einem Gebäudekomplex in der Bronx. Jetzt stürzte ein Teil eines Hauses ein. Der Schaden sieht spektakulär aus - aber die Bewohner haben wohl Glück gehabt.

New York.

Ein Wohngebäude in der New Yorker Bronx ist teilweise eingestürzt. Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hieß es weiter. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. In dem in den 1960er Jahren gebauten Wohnkomplex leben fast 3.500 Menschen. Er sei über die Lage informiert worden, teilte New Yorks Bürgermeister Eric Adams über das Online-Portal X mit. Der Vorfall werde detailliert untersucht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
02.10.2025
3 min.
"Shutdown"-Streit: Trump-Regierung nimmt New York ins Visier
Zwischen New Jersey und New York soll ein Eisenbahntunnel entstehen. (Archivbild)
Wer gibt im Ringen um den US-Haushalt zuerst nach, Demokraten oder Republikaner? Die US-Regierung kündigt nun an, Bundesmittel für New Yorker Infrastrukturprojekte zu blockieren - und nicht nur das.
28.09.2025
2 min.
New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus
Eric Adams zieht sich aus dem Rennen zurück.
Trotz Korruptionsvorwürfen wollte Eric Adams erneut Bürgermeister von New York werden. Doch der politische Druck wurde nicht kleiner: Nun zieht sich der einstige Demokrat zurück.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel