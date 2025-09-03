Wotan Wilke Möhring statt Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Jahrelang sind Elton und Bernhard Hoëcker in der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander angetreten. Damit ist nun Schluss, denn Elton hat Tschüss gesagt. Und wer sagt nun "Moin"?

Hamburg. Wotan Wilke Möhring wird der neue Elton in der Quizshow "Wer weiß denn sowas?". Der aus dem norddeutschen "Tatort" bekannte Schauspieler wird der zweite Teamkapitän neben Ratefuchs und "Wer weiß denn sowas?"-Veteran Bernhard Hoëcker, wie die ARD-Programmdirektion mitteilte. Er freue sich jetzt am meisten auf "viel neues Wissen, lustige Fragen und jede Menge Spaß", sagte Möhring der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg. Der 58-Jährige war zuvor schon mehrfach zu Gast in der populären Ratesendung.

Nach dem Abschied von Elton sei Möhring von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagte Moderator Kai Pflaume der dpa. "Wotan ist ein super sympathischer Mensch mit Herz. Er bringt alles mit, was es für einen guten Teamkapitän braucht: Humor, Wissen, Ehrgeiz und ganz viel Lust, gemeinsam mit unseren Gästen knifflige Fragen zu beantworten." Auch Bernhard Hoëcker war gleich überzeugt. "Ich hatte ich sofort dieses „Super, sehr gerne“-Gefühl. Und jetzt freue ich mich auf jede einzelne Sendung."

Hoëcker: Spaß haben statt Druck machen

Einen Tipp hat Hoëcker auch noch für den neuen Teamkapitän: "Einfach nur Spaß haben. Wir sind ja nicht im Hochleistungssport, wo man nach jeder Niederlage darum bangen muss, in der Mannschaft bleiben zu dürfen. Uns geht’s um Unterhaltung und Spaß. Wenn man mit Druck in eine solche Sendung geht, wird man eh' nur verkrampft."

Elton war im April nach zehn Jahren im Quiz-Team verabschiedet worden. Er wollte wieder mehr Zeit für sich, seine Familie und seine Freunde haben.

Die neuen Folgen der Quizsendung werden vom 13. Oktober an, werktags, 18.00 Uhr im Ersten gezeigt. Schon am Samstag zuvor gibt es 20.15 Uhr "Wer weiß denn sowas XXL". Die Quizsendung kommt seit Jahren beim Publikum gut an. Die 11. Staffel erreichte den Angaben zufolge mit durchschnittlich 20,2 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen neue Bestwerte. (dpa)