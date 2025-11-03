Zahl der Toten bei Erdbeben in Afghanistan steigt

Nach dem Erdbeben im Norden Afghanistans steigt die Zahl der Opfer. Berichten zufolge wurden zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt.

Kabul. In Afghanistan ist nach dem Erdbeben im Norden des Landes die Zahl der Todesopfer auf mindestens 20 gestiegen. Das meldete der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums in einer Nachricht an Journalisten. Zudem seien 534 Menschen verletzt worden. Demnach gab es in den Provinzen Balch und Samangan Opfer. Die Zahl könne noch steigen.

Wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews unter Berufung eines Behördensprechers berichtete, wurden in der Provinz Badachschan zudem rund 800 Häuser zerstört oder beschädigt. Auch der afghanische Rote Halbmond berichtete von schweren Schäden.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in einer Tiefe von 28 Kilometern. Wie Bewohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten, sind in Kabul ebenfalls Erschütterungen zu spüren gewesen. (dpa)