Die Sucharbeiten nach weiteren Leichen könnten noch Wochen andauern.
Die Sucharbeiten nach weiteren Leichen könnten noch Wochen andauern.
Zahl der Toten nach Großbrand in Hongkong steigt auf 146
Noch immer werden mehr als 40 Menschen vermisst. Die Suche nach weiteren Leichen in den ausgebrannten Türmen gestaltet sich als schwierig - und könnte noch lange andauern.

Hongkong.

Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Todesopfer auf 146 gestiegen. Zudem gelten nach wie vor mehr als 40 Menschen als vermisst, teilte die Polizei in einer im öffentlich-rechtlichen Rundfunksender RTHK ausgestrahlten Pressekonferenz mit. Insofern könne man nicht ausschließen, dass die Todeszahl noch weiter steigt, hieß es weiter. 79 Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Die Einsatzkräfte haben mittlerweile vier der sieben niedergebrannten Wohntürme durchsucht. Dabei erschweren vor allem die schlechten Sichtverhältnisse die Arbeit, teilte die Polizei mit. Die Wohnungen seien aufgrund der Verwüstungen durch die Flammen extrem dunkel. Die Durchsuchung der verbliebenen Wohntürme könne potenziell noch mehrere Wochen andauern. (dpa)

