Die Zahl der Toten in Indonesien ist gestiegen.
Die Zahl der Toten in Indonesien ist gestiegen. Bild: Sahlan Kurniawan/XinHua/dpa
Panorama
Zahl der Toten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt
Rund um die Uhr suchen Rettungskräfte in den Trümmern eines eingestürzten Internats nach Opfern. Immer mehr Leichen werden gefunden - und noch immer werden Schüler vermisst.

Jakarta.

Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Schulgebäudes in der indonesischen Provinz Ost-Java werden immer mehr Tote gefunden. In der Nacht auf Sonntag seien 11 Leichen aus den Trümmern geborgen worden - damit erhöhe sich die Zahl der Toten auf 36, teilte die örtliche Such- und Rettungsbehörde auf einer Pressekonferenz mit. 

27 Menschen würden weiterhin vermisst, hieß es. Rettungskräfte seien rund um die Uhr an dem Internatsgebäude in der Stadt Sidoarjo im Einsatz. Insgesamt sollen 167 Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude gewesen sein, von denen 104 überlebt haben. 

An dem Internatsgebäude wurde noch gebaut, es war aber bereits in Betrieb. Das Unglück ereignete sich am Montag während des Gießens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenkundig eine tragende Säule nachgab. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Schüler in der Schule auf und wurden unter tonnenschweren Betonplatten und Ziegeln begraben. (dpa)

