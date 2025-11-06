Zahl der Toten nach Taifun auf den Philippinen steigt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"Kalmaegi" hatte mit Starkregen und heftigem Wind gewütet.
"Kalmaegi" hatte mit Starkregen und heftigem Wind gewütet. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Ganze Dörfer lagen in Trümmern.
Ganze Dörfer lagen in Trümmern. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Die Zerstörungen sind gewaltig - es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre in dem Inselstaat.
Die Zerstörungen sind gewaltig - es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre in dem Inselstaat. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Betroffene sind dabei, sich durch den Schlamm zu arbeiten.
Betroffene sind dabei, sich durch den Schlamm zu arbeiten. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Die Zahl der Toten durch "Kalmaegi" steigt.
Die Zahl der Toten durch "Kalmaegi" steigt. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
In Vietnam wurden vorsorglich Boote in Sicherheit gebracht.
In Vietnam wurden vorsorglich Boote in Sicherheit gebracht. Bild: Pham Linh/VNExpress/AP/dpa
Der Taifun könnte am Abend in Vietnam Land erreichen.
Der Taifun könnte am Abend in Vietnam Land erreichen. Bild: Thanh Tung/VNExpress/AP/dpa
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe.
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert.
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
"Kalmaegi" hatte mit Starkregen und heftigem Wind gewütet.
"Kalmaegi" hatte mit Starkregen und heftigem Wind gewütet. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Ganze Dörfer lagen in Trümmern.
Ganze Dörfer lagen in Trümmern. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Die Zerstörungen sind gewaltig - es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre in dem Inselstaat.
Die Zerstörungen sind gewaltig - es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre in dem Inselstaat. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Betroffene sind dabei, sich durch den Schlamm zu arbeiten.
Betroffene sind dabei, sich durch den Schlamm zu arbeiten. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Die Zahl der Toten durch "Kalmaegi" steigt.
Die Zahl der Toten durch "Kalmaegi" steigt. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
In Vietnam wurden vorsorglich Boote in Sicherheit gebracht.
In Vietnam wurden vorsorglich Boote in Sicherheit gebracht. Bild: Pham Linh/VNExpress/AP/dpa
Der Taifun könnte am Abend in Vietnam Land erreichen.
Der Taifun könnte am Abend in Vietnam Land erreichen. Bild: Thanh Tung/VNExpress/AP/dpa
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe.
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert.
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Panorama
Zahl der Toten nach Taifun auf den Philippinen steigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autos auf Dächern, ganze Dörfer im Schlamm: Taifun "Kalmaegi" hinterlässt Chaos auf den Philippinen. Jetzt nähert sich der Sturm "Fung-Wong" - wird er zum Supertaifun?

Manila.

Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den verheerenden Taifun "Kalmaegi" weiter gestiegen. Mindestens 114 Menschen kamen ums Leben, 127 werden noch vermisst, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Mehr als eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zu Wochenbeginn war teilweise in einer Nacht so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Monat.

Viele Dörfer sind völlig zerstört – es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre. Betroffen sind vor allem die Provinzen Cebu, Negros Occidental und Negros Oriental im Zentrum des südostasiatischen Inselstaats. 

Präsident Ferdinand Marcos Jr. ließ den nationalen Katastrophenzustand ausrufen. "Dadurch erhalten wir schnelleren Zugriff auf einen Teil der Notfallgelder", sagte er und fügte hinzu, dass den Bürgern in betroffenen Gebieten als erste Maßnahme Bargeldhilfen in Höhe von insgesamt 760 Millionen philippinische Pesos (mehr als 11 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt werden sollen.

Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe.
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe.
Verzweifelte Bürger hoffen nach den Überschwemmungen auf Hilfe. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa

Teams arbeiten rund um die Uhr

Rettungsteams kämpfen sich durch Schlamm und Trümmer, um Verschüttete zu finden und Straßen wieder passierbar zu machen. "Die größte Herausforderung ist derzeit das Räumen der Trümmer. Wir arbeiten rund um die Uhr", sagte der Vize-Chef des Zivilschutzes, Bernardo Rafaelito Alejandro. In einigen Teilen von Cebu hätten die reißenden Fluten Autos aufeinander oder auf Hausdächer geschleudert. 

"Kalmaegi", der auf den Philippinen "Tino" genannt wird, zog derweil am Morgen von den Philippinen ab und bewegte sich in Richtung Vietnam. Der Wirbelsturm erreichte nach Angaben der Wetterbehörde noch immer Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 190 km/h. 

Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert.
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert.
Der Taifun hat zahlreiche Autos aufeinander geschleudert. Bild: Jacqueline Hernandez/AP/dpa

Sturm "Fung-Wong" nähert sich

Doch die nächste Bedrohung zeichnet sich bereits ab: Ein neuer Tropensturm mit dem Namen "Fung-Wong" nähert sich den östlichen und nördlichen Regionen des Inselstaats. Laut Meteorologen dürfte er sich rasch verstärken und schon am Freitag Taifunstärke und am Samstag sogar die Kategorie eines Supertaifuns erreichen. Dabei handelt es sich um einen besonders schweren Tropensturm, dessen Mittelwind mindestens 240 Kilometer pro Stunde erreicht.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm "Haiyan" hatte im November 2013 mehr als 6.300 Menschen das Leben gekostet.

In Vietnam bereiteten sich die Menschen hingegen auf "Kalmaegi" vor. Mehrere Flughäfen sollten vorsorglich den Betrieb einstellen, wie die zivile Luftfahrtbehörde mitteilte. Schiffe und Boote wurden in Sicherheit gebracht und Häuser abgesichert. Der Meteorologiebehörde zufolge könnte der Sturm am Abend (Ortszeit) die Provinzen Quang Ngai und Gia Lai erreichen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
3 min.
Taifun hinterlässt Zerstörung auf den Philippinen - 91 Tote
Der Taifun hatte mit heftigen Böen und starkem Regen gewütet.
Autos türmen sich, Menschen fliehen auf ihre Dächer: Der Taifun "Kalmaegi" hat Hunderttausende Philippiner in die Flucht getrieben. Während die Opferzahl steigt, nähert sich schon der nächste Sturm.
04.11.2025
4 min.
Taifun "Kalmaegi" trifft Philippinen: mindestens sieben Tote
Autos wurden durch den Taifun übereinandergestapelt.
Heftige Böen, meterhohe Flutwellen, zerstörte Häuser: Der Taifun "Kalmaegi" setzt den Philippinen zu. Auch in Vietnam und Thailand herrscht große Sorge.
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:04 Uhr
2 min.
Mehr Hilfe für Betroffene – Beratungsnetz in Sachsen wächst
Die beiden neuen Beratungsstellen sollen Betroffenen Schutz und Hilfe bieten. (Symbolbild)
Das Hilfenetz für Betroffene sexualisierter Gewalt in Sachsen wird größer. Sozialministerin Petra Köpping sieht weiter großen Handlungsbedarf. Wo die neuen Anlaufstellen zu finden sind.
Mehr Artikel